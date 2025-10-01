Nuova promo Serverplan: sconto del 50% per 3 mesi su VPS e Server dedicati

Scegliere Serverplan diventa più vantaggioso: per tutto il mese di ottobre 2025, infatti, utilizzando il coupon SUPERSERVER, al momento dell’ordine, è possibile ottenere uno sconto del 50% sull’acquisto di VPS e Server dedicati per le prime 3 mensilità dell’abbonamento.
Si tratta di una promo che consente di dare un taglio netto al costo del servizio, scegliendo tra i vari piani disponibili quello più in linea con le proprie necessità. Per accedere subito all’offerta è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Serverplan, premendo sul box qui di sotto.
Perché scegliere Serverplan
Con Serverplan è possibile accedere a una soluzione di hosting “su misura”, grazie alla possibilità di poter valutare diverse opzioni fino a trovare quella giusta in base alle necessità del proprio progetto web.
La flessibilità è un aspetto centrale del servizio proposto da Serverplan che mette a disposizione dei suoi clienti diverse soluzioni di VPS hosting, con server virtuali in grado di offrire un’elevata scalabilità del servizio stesso.
Per chi ha già un server virtuale presso un altro provider, inoltre, Serverplan si occupa di gestire, in modo completamente gratuito, la migrazione dei dati, andando a semplificare al massimo le operazioni per i clienti.
Non mancano le soluzioni per quanto riguarda i Server dedicati, con la possibilità di valutare l’opzione migliore, considerando costi e caratteristiche dei vari piani e le singole necessità del proprio progetto.
Puntare sulle offerte di Serverplan, quindi, può rappresentare la scelta giusta per un hosting completo, scalabile e affidabile. La promo in corso rappresenta un ulteriore motivo per affidarsi all’azienda.
Con il codice sconto SUPERSERVER, da aggiungere in fase di attivazione del piano scelto, si ottiene uno sconto del 50% valido per 3 mensilità. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili e per sfruttare la promo (valida per il mese di ottobre 2025) basta seguire il link qui di sotto.