Nuova Siri più intelligente con iOS 19.4 nel 2026?

Apple ha aggiornato Siri per offrire conversazioni più naturali. Con iOS 18.2 sarà disponibile l’integrazione con ChatGPT, ma l’azienda di Cupertino vuole utilizzare un suo modello di intelligenza artificiale generativa invece di affidarsi a terze parti. Il lancio di una versione potenziata dell’assistente è previsto nel 2026 con iOS 19.4.

LLM Siri nel 2026 con iOS 19.4

Siri è disponibile da oltre 13 anni, ma non ha mai ricevuto un aggiornamento in grado di ridurre il gap con la concorrenza. L’arrivo sul mercato dei chatbot ha ulteriormente incrementato il divario. L’azienda di Cupertino ha recentemente introdotto alcuni miglioramenti con Apple Intelligence (a partire da iOS 18.1), ma le novità sono limitate.

Come sottolinea Mark Gurman di Bloomberg, Siri non ha ricevuto un “trapianto di cervello”. L’infrastruttura sottostante è rimasta la stessa. Ecco perché verrà integrato ChatGPT con iOS 18.2. Apple non può tuttavia fare affidamento su terze parti per molto tempo. L’azienda californiana ha quindi avviato lo sviluppo di una nuova Siri basata su modelli AI proprietari, nota internamente come “LLM Siri“, che competerà con ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google.

Le prime informazioni potrebbero esse fornite durante la WWDC 2025, quando verrà annunciato iOS 19 (preinstallato sugli iPhone 17 che debutteranno a settembre 2025). Come già fatto con Apple Intelligence, LLM Siri non sarà disponibile prima del 2026, quando arriverà iOS 19.4 (forse in primavera). Quasi certamente, il rilascio delle nuove capacità avverrà in maniera graduale. Gli utenti italiani dovranno quindi attendere alcuni mesi.