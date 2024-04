Nuova stagione Grey's Anatomy? Imperdibile con 2 mesi gratis di Disney+

Da pochi giorni è finalmente disponibile la ventesima stagione di Grey’s Anatomy, il medical drama che ha segnato la storia delle serie TV.

Con più di 420 episodi, il primo dei quali trasmesso in Italia nell’ormai lontano 2005, la vita di Meredith Grey (interpretata da Ellen Pompeo) è un punto di riferimento per un’intera generazione di telespettatori sparsi in tutto il mondo.

La prima puntata della nuova stagione, ovvero “Siamo solo all’inizio” è disponibile dal 25 aprile in esclusiva per Disney+.

Con la possibilità di usufruire della promozione, per quanto riguarda le sottoscrizioni Standard e Premium, ora puoi ottenere accesso non solo a Grey’s Anatomy ma a tutti gli altri contenuti della piattaforma ottenendo 2 mesi gratuiti.

La ventesima stagione di Grey’s Anatomy e non solo: ecco cosa può offrirti Disney+

Grey’s Anatomy è senza ombra di dubbio una delle serie TV più interessanti, ma di certo è solo una minuscola parte di ciò che può offrirti questa piattaforma di streaming. Tra i contenuti esclusivi di Disney+, infatti, possiamo citare:

Italia’s Got Talent , con Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, Khaby Lame e Frank Matano;

, con Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, Khaby Lame e Frank Matano; The Mandalorian , dedicata franchise di Star Wars con protagonisti Pedro Pascal e Katee Sackhoff;

, dedicata franchise di con protagonisti Pedro Pascal e Katee Sackhoff; Boris , una delle serie televisive italiane di maggior successo di sempre, con nomi come Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti e tanti altri;

, una delle serie televisive italiane di maggior successo di sempre, con nomi come Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti e tanti altri; Loki, ambientato nell’universo Marvel con Tom Hiddleston e Gugu Mbatha-Raw.

E tante altre serie TV e di animazione.

A questi contenuti si aggiungono tutte le produzioni Pixar e Disney, i documentari del National Geographic e altre migliaia di contenuti costantemente aggiornati.

Quanto costa tutto ciò?

Il piano Standard, con streaming risoluzione 1080p Full HD, senza pubblicità e con due dispositivi utilizzabili in contemporanea, costa appena 8,99 euro al mese. Il tutto tenendo conto che, con una sottoscrizione annuale, 2 mesi sono gratis.