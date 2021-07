La nuova Switch OLED torna in preordine su Amazon

Se vuoi essere sicuro di poter giocare con la nuova Switch OLED fin dal day one dell'8 ottobre, la cosa migliore che puoi fare è effettuarne il preordine: oggi è possibile grazie alle scorte messe in vendita su Amazon, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Bianco/Nero e Blu/Rosso. La spedizione sarà gratuita, con consegna garantita nel giorno del lancio.

Nuova Nintendo Switch OLED in preordine su Amazon: i link

Tra i miglioramenti apportati da Nintendo ci sono un display con tecnologia OLED e diagonale più ampia (7 pollici invece di 6,2), una porta LAN integrata sulla base, 64 GB di memoria interna (espandibile) e altoparlanti evoluti. Anche la batteria beneficia del nuovo pannello, offrendo un'autonomia più elevata. Per tutte le altre informazioni puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi puoi comprare la nuova Nintendo Switch OLED in preordine al prezzo ufficiale di 349,99 euro, con la garanzia di consegna entro l'8 ottobre, nel suo primo giorno di disponibilità. Considerando i sold out di console come PS5 e Xbox Series X, meglio portarsi avanti per non restare poi a bocca asciutta: puoi scegliere tra le versioni Bianco/Nero e Blu/Rosso.