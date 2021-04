Nuova tastiera Logitech Ergo K860 già scontata

Quella che vogliamo suggerirvi oggi è una tastiera wireless decisamente particolare, pensata per migliorare la digitazione sotto ogni punto di vista. Si tratta della Logitech Ergo K860, una tastiera ergonomica con layout italiano perfetta per ogni applicazione professionale.

Tastiera Logitech Ergo K860: caratteristiche tecniche

Design

Le differenze rispetto ad una tastiera tradizionali le ritroviamo in particolare nel design, approvato da esperti ergonomisti. L’obbiettivo è quello di mantenere una corretta postura in modo da ridurre la stanchezza durante l’utilizzo prolungato della periferica. Primo aspetto che salta immediatamente all’occhio è la disposizione “split” dei tasti che separa il layout in due aree diverse. Nella parte che divide le due troviamo un rialzo che impone un’inclinazione dei polsi più naturale rispetto alle tastiere tradizionali. Presente infine due piedini regolabili sotto il poggiapolsi che, grazie ad un’inclinazione negativa, permettono una postura più rilassata per mani, collo e spalle. Anche lo stesso poggiapolsi è diverso dalle soluzioni tradizionali, ed è dotato di un rivestimento a 3 strati. Il primo e più esterno è composto da un tessuto antimacchia, il secondo invece da uno strato di supporto ad alta densità, mentre quello più interno è in memory foam per il massimo confort.

Connettività

Passando al lato un po’ più tecnico della tastiera, trattandosi di una tastiera wireless, ritroviamo innanzitutto due diverse modalità di collegamento. La prima è quella Bluetooth, che permette di associare la periferica a 3 diversi dispositivi e switchare tra loro tramite tre tasti dedicati. In alternativa, all’interno della confezione, troviamo un connettore Unifying, tecnologia proprietaria di Logitech, che permette di utilizzare un singolo ricevitore per più periferiche. Sono supportati la maggior parte dei sistemi operativi quali Windows, Linux, Mac OS e Android. I tasti “stroke” invece, con design concavo e corsa ridotta, forniscono precisione e fluidità durante la digitazione. Non mancano infine dei tasti multimediali che, attraverso il software di Logitech, possono essere completamente personalizzati.

Si tratta di un prodotto arrivato da poco sul mercato, ma che ha già riscosso un enorme successo grazie ai vantaggi riscontrabili già dopo pochi giorni di utilizzo. Grazie però ad un corposo calo di prezzo, può essere acquistata su Amazon a soli 99 euro con uno sconto di 26 euro sul prezzo di listino.