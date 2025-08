Una nuova truffa Apple sta mettendo in difficoltà gli utenti nel mondo

Una nuova minaccia sta mettendo in pericolo gli utenti di tutto il mondo. Si tratta, come definito dagli esperti di sicurezza informatica, della truffa dell’ID Apple. L’episodio più eclatante è avvenuto in Ohio quando Robert Wise di 67 anni ha ricevuto un messaggio che lo informava circa il suo ID Apple. La comunicazione lo avvertiva che era stato compromesso.

In altre parole, il messaggio continuava spiegando all’utente che il suo ID era stato utilizzato per effettuare un acquisto da 213 dollari in un Apple Store. Immagina l’ansia crescere in quest’uomo e a tutti i pensieri che lo stavano assalendo in pochissimi secondi. Cosa fare per proteggere i suoi sistemi di pagamento? Chi avrebbe potuto fare tutto questo? Come risolvere la questione e recuperare il denaro?

Le risposte a queste domande, purtroppo, le ha trovate tutte all’interno del messaggio che lo invitava a contattare un numero telefonico per ricevere assistenza sul fatto. Il falso operatore, complice di questa nuova truffa Apple, ha avvertito la vittima che i cybercriminali erano riusciti ad accedere ai suoi risparmi mettendo le mani su ben 27mila dollari.

Per evitare il furto avrebbe dovuto prelevare immediatamente i 27mila dollari e trasferirli in un conto sicuro che i cybercriminali non sarebbero riusciti a rintracciare. Si tratta di convincere l’uomo a depositare tutti quei soldi in un terminale Bitcoin per inviarglieli. Non riuscendoci, l’operatore tranquillizzò l’uomo dicendogli che sarebbe passato un funzionario a ritirarli.

Nuova truffa Apple: non un caso isolato

Il fatto che tutti possiamo raccontare nel dettaglio la nuova truffa dell’ID Apple non significa che si tratti di un caso isolato. Altre situazioni simili sono state segnalate e confermate negli Stati Uniti e sembra che questa minaccia si stia diffondendo anche in Europa. Esca simile, ma procedura differente. Cosa devi fare se ricevi un messaggio simile e la preoccupazione ti assale?

La prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico. Infatti, agire in fretta e furia, come si suol dire, è solo un errore e non un modo per prendere di petto e per tempo la situazione. Occorre ragionare su alcuni punti fondamentali che potrebbero chiarirti che quel messaggio è solo una delle truffe che i criminali stanno diffondendo.

Fai attenzione ai segnali rivelatori che indicano che quel messaggio è una truffa e non Apple che ti sta scrivendo. Questa azienda, insieme a Microsoft e Google sono le più gettonate per impersonificazione dei cybercriminali. Potresti incontrare errori grammaticali e senso di urgenza, due elementi chiari.

Inoltre è importantissimo non rispondere mai a questi messaggi direttamente, anche quando ci sono minacce o presentano una perdita ingente di denaro. E se sei preoccupato, verificali chiamando direttamente l’azienda che sembra averti scritto attraverso canali sicuri che trovi sul suo sito ufficiale e non quelli menzionati nel messaggio.