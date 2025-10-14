La nuova truffa che sfrutta IKEA per diffondere malware e rubare denaro

In questi giorni sono state scoperte diverse email che sembrano essere inviate da Ikea, ma che in realtà sono una nuova truffa che sfrutta il marchio per diffondere malware e rubare denaro. Non è la prima volta che questo famoso brand di mobili viene utilizzato dai criminali per questo, ma è la prima volta che il metodo di diffusione è un allegato contenente un malware.

Nello specifico, la vittima viene raggiunta da una email molto particolare. Sembra inviata da Ikea che ha scelto l’utente per ringraziarlo tramite il premio. Ciò che rende insidiosa questa truffa è che non spiega quale sia il regalo. La vittima viene spinta dalla curiosità ad aprire l’allegato perché la comunicazione è vuota e non spiega nulla. Solo l’oggetto della mail parla.

Gli esperti spiegano che aprire un allegato da una fonte sconosciuta è molto pericoloso. Ovviamente, i cybercriminali hanno creato questa truffa sfruttando Ikea per generare fiducia nel destinatario della mail fraudolenta. Quindi, se una comunicazione arrivata alla tua casella di posta elettronica contiene loghi ufficiali di brand famosi non è automatico che si tratti di qualcosa di ufficiale.

Truffa Ikea: come riconoscerla e difendersi

Riconoscere la truffa che sfrutta Ikea è molto semplice. Si tratta di una email che promette un regalo interessante, ma senza specificarlo. Nella mail si trova solo un allegato che contiene un pericoloso malware. Questo, installandosi sul dispositivo della vittima, inizia a lavorare in background registrando tutto quello che l’utente fa e così rubando anche dati di accesso a conti correnti e altro.

Quindi il consiglio è non aprire mai allegati contenuti in email di dubbia provenienza. Quando un brand famoso promette un regalo interessante, senza specificarlo, e riceverlo è molto facile allora bisogna preoccuparsi. Loghi ufficiali e grafica non sono un’assicurazione che quella comunicazione è davvero ufficiale. Meglio prendersi del tempo per valutare le informazioni e nel dubbio eliminarla.