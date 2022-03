Nuova TV Digitale: il messaggio nell'app IO

In questi giorni, la Nuova TV Digitale è protagonista sull’applicazione IO. Chi l’ha installata sta ricevendo un nuovo messaggio proveniente dal Ministero dello Sviluppo Economico: vediamo di cosa si tratta e perché sta raggiungendo gli smartphone dei cittadini con un avviso dedicato.

Digitale terrestre: IO consiglia la risintonizzazione

Il riferimento è a quanto avvenuto la scorsa settimana, in data 8 marzo, quando tutte le emittenti televisive nazionali sono passate all’alta definizione. L’invito è a effettuare una risintonizzazione così da continuare a ricevere tutti i canali.

Dall’8 marzo tutti i canali televisivi delle emittenti nazionali sono visibili in alta qualità. Per continuare a vedere i tuoi programmi preferiti è necessario risintonizzare il televisore o il decoder. Se dopo la risintonizzazione non riesci a vedere i canali, probabilmente significa che il tuo televisore o il tuo decoder non sono compatibili con la nuova tecnologia. Per sostituirli puoi richiedere i bonus messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

I bonus a cui fa riferimento sono tre, vediamo a chi sono destinati e con quali modalità.

Decoder : 30 euro sull’acquisto di un decoder o di una TV per ISEE fino a 20.000 euro, valido fino al 31 dicembre 2022;

: 30 euro sull’acquisto di un decoder o di una TV per ISEE fino a 20.000 euro, valido fino al 31 dicembre 2022; Rottamazione TV : sconto del 20% (massimo 100 euro) sull’acquisto di un nuovo televisore senza limiti di ISEE, valido fino al 31 dicembre 2022;

: sconto del 20% (massimo 100 euro) sull’acquisto di un nuovo televisore senza limiti di ISEE, valido fino al 31 dicembre 2022; Decoder a casa: invio gratuito a domicilio di un decoder ai cittadini con età pari o superiore a 70 anni e pensione fino a 20.000 euro annui.

Per quanto riguarda i decoder, ormai sul mercato se ne trovano di ogni tipo a prezzi davvero contenuti. Un esempio: questo multifunzione a poco più di 20 euro all’occorrenza si trasforma anche in un lettore multimediale per la riproduzione dei contenuti e può connettersi a Internet.

Il messaggio di IO si chiude con l’invito a consultare il sito ufficiale dell’iniziativa o a contattare il numero 06-87800262 per ottenere maggiori informazioni.

