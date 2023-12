Nuova VPN a 1,54 €/mese: è possibile con l'offerta di fine anno di AtlasVPN

L’offerta di Natale di AtlasVPN continua anche per gli ultimi giorni del 2023: c’è ancora un po’ di tempo, quindi, per attivare una VPN illimitata con una spesa di appena 1,54 euro al mese e uno sconto dell’86% rispetto al prezzo standard.

La VPN mette a disposizione un accesso illimitato a Internet con la protezione della crittografia, nessun tracciamento e con la possibilità di aggirare blocchi geografici grazie alla possibilità di geolocalizzare il proprio IP.

La promozione è legata all’attivazione del piano 2 anni che include 6 mesi aggiuntivi per un totale di 30 mesi a prezzo bloccato. Per accedere all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di AtlasVPN tramite il link riportato qui di sotto.

AtlasVPN: l’offerta di Natale continua fino a fine anno

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN illimitata che garantisce la protezione del traffico dati con la crittografia e una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento, garantendo la massima privacy possibile per l’utente.

Da notare, inoltre, che la VPN permette, facilmente, di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese, grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. La connessione, inoltre, avviene sempre senza limiti di banda o di traffico dati e con la possibilità di utilizzare un numero illimitato di dispositivi.

AtlasVPN prevede un costo di 1,54 euro al mese, grazie alla promozione di Natale. L’offerta in questione è accessibile puntando sul piano biennale con 6 mesi extra. In totale, quindi, ci sono 30 mesi di abbonamento a prezzo scontato. Per sfruttare l’offerta basta accedere al sito ufficiale di AtlasVPN tramite il link qui di sotto.

Per tutti gli utenti interessanti alla promozione, AtlasVPN mette a disposizione una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Da notare, inoltre, che l’offerta prevede la fatturazione anticipata con una spesa di 46 euro e la possibilità di pagare anche con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.