Nuova VPN al miglior prezzo: ora Surfshark costa meno di 2 euro al mese

La nuova promo flash di Surfshark è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Grazie allo sconto in corso, infatti, è possibile accedere al piano biennale con 3 mesi extra (per un totale di 27 mesi di utilizzo) con un costo ridotto a 1,88 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

Surfshark VPN: una promo da cogliere al volo

Con Surfshark VPN è possibile accedere a un servizio completo e di qualità, ideale per chi ha bisogno di una VPN illimitata per navigare in sicurezza.

Tra le caratteristiche della VPN troviamo la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata.

In aggiunta è possibile sfruttare una politica zero log che assicura l’assenza di un tracciamento durante l’utilizzo.

Da segnalare anche che Surfshark è utilizzabile per aggirare blocchi geografici e censure online, grazie alla possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese, scegliendo un server situato all’estero.

L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda, per una connessione veloce e sicura su tutti i propri dispositivi.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,88 euro al mese andando ad attivare il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Da segnalare che con 30 centesimi in più al mese è possibile passare al piano One, che aggiunge diversi servizi di sicurezza.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire una semplice procedura online. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.