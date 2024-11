Nuova VPN? Con lo Sconto Black Friday di NordVPN è il momento giusto (-74%)

NordVPN ha lanciato lo Sconto Black Friday confermandosi, ancora una volta, come la VPN da attivare oggi, grazie a un rapporto qualità/prezzo al top del mercato.

Sfruttando la promo in corso, legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di ben 27 mesi di utilizzo, è ora possibile attivare la VPN con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, con un risparmio del 73% rispetto al prezzo standard.

Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia “soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di NordVPN.

Cosa prevede l’offerta del Black Friday di NordVPN

La promozione del Black Friday di NordVPN consente l’utilizzo senza limiti della VPN, in modo da poter sfruttare:

una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica “no log” che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento un accesso alla VPN senza limiti di banda e di traffico dati

un network di server che copre oltre 100 Paesi al mondo

Per chi sceglie NordVPN, quindi, c’è la possibilità di utilizzare la VPN per accedere a Internet in modo sicuro e senza tracciamento, andando anche ad aggirare facilmente i blocchi geografici, come quelli applicati dalle piattaforme di streaming, quando ci si trova all’estero.

La VPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi, anche in contemporanea, utilizzando le app realizzate da NordVPN per tutti i principali sistemi operativi.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. L’offerta del Black Friday è legata all’attivazione del piano di 24 mesi + 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo della VPN, senza limiti di alcun tipo.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta prevede la fatturazione anticipata ma è anche possibile effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.