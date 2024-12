Migliori VPN per Modern Warfare (Call of Duty) 2024

Giuseppe Vanni Pubblicato il 18 dic 2024

Molti utenti sottovalutano l’efficacia di una VPN quando si gioca online, puntando ad ottenere il massimo delle performance basandosi esclusivamente su una connessione il più possibile “libera” da altri elementi.

Se questo consiglio resta valido per gli altri programmi eventualmente presenti sul PC (come Torrent, Chrome, Netflix ed altri) lo stesso non si può dire della VPN, che può fornire vantaggi incredibili mentre si gioca a Modern Warfare o ad altri capitoli di Call of Duty online.

Nei paragrafi che seguono è possibile conoscere le migliori VPN per il gaming, in particolare per giocare a Modern Warfare, a Warzone o qualsiasi altro gioco della serie Call of Duty. I servizi scelti per la guida uniscono velocità, sicurezza e alcune funzionalità extra utili mentre si gioca, offrendo anche vantaggi concreti ad ogni videogiocatore.

Migliore VPN per Warzone (COD) del 2024

Se non si sa quale provider VPN utilizzare per giocare online a COD è possibile scegliere consultando le recensioni disponibili di seguito, compiendo la scelta in base a criteri come la presenza di server ottimizzati, la velocità di connessione (che determina le VPN più veloci), il ping e il lag generato durante la partita.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🌍 Server: 6800+ server in 111 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN è una delle migliori VPN sul mercato grazie all’ampia scelta di server e all’utilizzo di un protocollo dedicato veloce e sicuro in ogni scenario. Sono presenti server in tutte le regioni strategiche per COD, ottenendo così un matchmaking favorevole.

Attivando NordLynx, un protocollo basato su WireGuard, è possibile ottenere velocità di download media vicine ai 500 Mbps, con ottimi valori di ping e jitter, l’ideale per giocare su Warzone o su Call of Duty senza fastidiosi rallentamenti.

Sull’app sono disponibili anche l’offuscamento del protocollo, utile per chi vuole nascondere anche l’utilizzo di una VPN. Altra funzione molto gettonata è lo split tunneling, così da separare l’uso della VPN per COD dalle altre app installate.

Se si vuole organizzare una partita privata è disponibile anche Meshnet, un sistema di VPN personale a cui è possibile connettere fino a 60 dispositivi, facendo risultare tutti connessi alla stessa rete LAN anche se posizionati in luoghi diversi del globo. Attualmente è possibile connettere 10 dispositivi con un singolo account, così da poter installare NordVPN anche sul telefono o su altri dispositivi personali.

Pro Server molto veloci e sicuri

Rete Meshnet

Protocollo NordLynx

Assistenza 24 ore su 24

Split tunnel efficace Contro Abbonamenti più costosi dopo lo sconto iniziale

Solo 10 dispositivi con un solo account

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Paesi Bassi 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’83% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark è un altro ottimo provider VPN per Call of Duty. Questo servizio fornisce server con connessioni a 10 Gbps a cui ci affianca il protocollo WireGuard, in grado di unire velocità e stabilità anche sui server più lontani dall’Italia. La rete dispone di tutti i server necessari per ottimizzare il matchmaking, oltre a poter accedere ai server esclusivi non disponibili per gli utenti italiani.

Le velocità medie sono pari a 400 Mbps con ping molto bassi, riuscendo così a giocare sui server di Warzone o sui server di COD senza percepire il minimo rallentamento, anche nelle ore di punta. Surfshark supporta l’offuscamento del protocollo su OpenVPN e permette di nascondere la posizione geografica tramite la funzione NoBorders, garantendo così pieno anonimato.

Surfshark può essere installato su un numero illimitato di dispositivi e presenta un ottimo split tunneling, configurabile sia per le app che possono usare la VPN sia per escludere le applicazioni che non devono usare la connessione cifrata.

Pro Dispositivi illimitati

Protocollo Wireguard

Server veloci da 10 Gbps

Tecnologia NoBorders

Offuscamento del protocollo OpenVPN Contro Non supporta il port forwarding

Prezzo aumenta dopo lo sconto iniziale

Express VPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN fornisce ai giocatori di Warzone e degli altri giochi COD server estremamente veloci. Con una rete di oltre 5.900 server in 105 Paesi è possibile giocare online senza problemi di velocità, anche grazie al ping di ottimo livello ottenibile su tutti i server presenti in Europa e nelle nazioni che favoriscono il matchmaking.

Il segreto di questo provider si chiama Lightway, un protocollo modificato di WireGuard, che unisce la sicurezza di una crittografia di livello militare a un codice leggero per avviare la connessione al server scelto. Questo si traduce in velocità di download vicine ai 500 Mbps, con ping spesso inferiori ai 10 ms.

Anche in questo caso non mancano split tunneling e tecniche di offuscamento del protocollo, attive di default su qualsiasi server scelto sull’app. Gli unici veri limiti sono il prezzo superiore alla media e i soli 8 dispositivi collegabili con un singolo account.

Pro Rete server ampia

Protocollo Lightway

Split tunneling efficace

Velocità molto elevate

Ping molto basso Contro Massimo 8 dispositivi per singolo account

Abbonamenti con prezzi elevati

PrivateVPN

PrivateVPN 4.2 Recensione 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

PrivateVPN è un servizio di VPN nato in Svezia nel 2009 con un occhio di riguardo a ogni aspetto che coinvolge la privacy degli utenti. Anche se la rete non è paragonabile a quelle disponibili presso altri provider, la presenza di server veloci nelle posizioni garantite offre ottime performance con qualsiasi gioco online.

I punti di forza di questo provider sono il kill switch, la rigida politica di no log e il protocollo Stealth VPN, che offusca l’uso della VPN, risultando efficace anche sotto firewall aziendali o firewall applicati a livello di rete nazionale (basti pensare ai Paesi con forte censura: non a caso, PrivateVPN è una delle migliori VPN per la Cina).

Il servizio ha un ottimo prezzo ed è possibile provarlo per Warzone o per altri giochi COD per un periodo di prova gratuita (free trial) di 7 giorni, utili a capire se è possibile utilizzarla durante il gioco online e se soddisfa appieno le esigenze di gaming più estreme.

Pro Offuscamento avanzato (Stealth VPN)

Kill switch sicuro

Periodo di prova di 7 giorni

Attento alla privacy

Rigida politica di no log Contro Rete server molto piccola

Connessione rallentata in caso di sovraccarico server

CyberGhost

CyberGhost 4.2 Recensione 🌍 Server: 11.700+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost fornisce una delle reti più grandi per i gamer: oltre 11.000 server in 100 Paesi, a cui si aggiungono i server ottimizzati per il gaming.

I server da gaming sono 90 e distribuiti in quattro nazioni (USA, Regno Unito, Germania e Francia). Questi server forniscono ping molto più bassi e velocità più elevate, garantendo un’esperienza di gioco online impareggiabile. Sono presenti anche server nei Paesi strategici per ottenere matchmaking favorevole, facilitando la scalata alle classifiche mondiali e migliorando così le proprie statistiche di gioco.

La sicurezza e la velocità della connessione sono garantite dal protocollo WireGuard e, per gli utenti più esigenti, è disponibile l’offuscamento su OpenVPN e un ottimo split tunneling. Da segnalare la presenza del triggering, che permette di avviare automaticamente la VPN nella nazione preferita appena si apre Warzone o qualsiasi altro gioco Call of Duty.

Pro Rete server molto estesa

Triggering per connessione automatica

Server ottimizzati per il gioco

Protocollo WireGuard

Split tunneling preciso Contro Solo 7 dispositivi con un singolo account

Prezzo elevato dopo lo sconto iniziale

NoLagVPN

NoLag VPN 4.1 🇮🇹 Posizioni server in Italia: 0 🌍 Server: 23 paesi 📱 Massimo dispositivi: 1 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso entro 7 giorni 💻 Compatibilità: Android, iOS 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 62% PROVALA SUBITO

NoLagVPN è probabilmente il miglior servizio VPN per giocare a Warzone o a COD. Questo provider è progettato appositamente per il gaming: crea una connessione non cifrata e totalmente trasparente, fornendo quindi solo un indirizzo IP straniero nelle nazioni strategiche (come per esempio Nigeria o Argentina).

Questo permette di giocare ai giochi sparatutto più famosi (Warzone, Black Ops 6, Modern Warfare 3 e altri titoli Call of Duty), ottenendo un matchmaking (SBMM) favorevole. Tutto questo si traduce in partite più semplici. Davvero un’ottima scelta per migliorare velocemente le performance e le statistiche di gioco.

NoLagVPN non è studiato per la privacy o sicurezza come con altre VPN, ma questo si traduce in una connessione estremamente veloce e senza nessuna interferenza nel ping o nella risposta del server, che di fatto vedrà l’utente collegato come se non avesse nessuna VPN attiva.

Pro Server in posizioni strategiche

Nessuna interferenza di velocità o ping

Ottimizzato per gli sparatutto più famosi

Protocollo leggero, senza cifrature o restrizioni

App disponibile su PC e dispositivi mobile Contro Nessun protocollo di cifratura

Garanzia di rimborso ridotta a 7 giorni

A cosa serve una VPN su Warzone (Call of Duty)

Una VPN su Call of Duty, su Warzone o su qualsiasi altro gioco competitivo online può rivelarsi una scelta vincente, sia dal punto di vista della sicurezza che delle performance di gioco. Qui in basso è possibile scoprire i vantaggi di avere una VPN attiva durante il gioco online.

Sicurezza : la sicurezza non è mai troppa quando si gioca online. I server di gioco possono essere facilmente compromessi da hacker senza scrupoli, pronti a infettare i computer da gaming collegati o a spiare l’attività svolta dall’utente.

: la sicurezza non è mai troppa quando si gioca online. I server di gioco possono essere facilmente compromessi da hacker senza scrupoli, pronti a infettare i computer da gaming collegati o a spiare l’attività svolta dall’utente. Privacy : i videogiocatori professionisti utilizzano sempre una VPN per giocare, così da non mostrare sui server di gioco il loro indirizzo IP reale, proteggendosi da attacchi DDoS o Doxing (ossia spionaggio sulle loro informazioni personali). Anche un giocatore qualunque può ottenere un po’ di privacy utilizzando una VPN per giocare.

: i videogiocatori professionisti utilizzano sempre una VPN per giocare, così da non mostrare sui server di gioco il loro indirizzo IP reale, proteggendosi da attacchi DDoS o Doxing (ossia spionaggio sulle loro informazioni personali). Anche un giocatore qualunque può ottenere un po’ di privacy utilizzando una VPN per giocare. Server esclusivi : alcuni server sono disponibili solo in determinate aree geografiche. Usando una VPN è possibile cambiare indirizzo IP con uno straniero e risultare nella stessa area geografica in cui è presente il server esclusivo.

: alcuni server sono disponibili solo in determinate aree geografiche. Usando una VPN è possibile cambiare indirizzo IP con uno straniero e risultare nella stessa area geografica in cui è presente il server esclusivo. Server più veloci : alcuni server permettono di giocare con ping ridottissimi e lag quasi assente, ma per accedervi è necessario risiedere in una precisa area geografica. Una VPN premium manterrà questa velocità praticamente intatta, migliorando l’esperienza di gioco rispetto ai server standard.

: alcuni server permettono di giocare con ping ridottissimi e lag quasi assente, ma per accedervi è necessario risiedere in una precisa area geografica. Una VPN premium manterrà questa velocità praticamente intatta, migliorando l’esperienza di gioco rispetto ai server standard. Server con avversari più semplici: alcuni server indirizzano gli utenti con determinati indirizzi IP verso avversari alle prime armi, utilizzando un sistema di compensazione del matchmaking. Gli utenti molto bravi possono così macinare “kill” e migliorare i parametri utilizzando una VPN dedicata, accedendo ai server ad alta densità con un matchmaking favorevole.

Tutto questo rende estremamente conveniente usare una VPN per Modern Warfare, per qualsiasi altro gioco Call of Duty o altri giochi online.

Come trovare bot lobby in Warzone

Le bot lobby, come suggerisce il nome, sono lobby di Warzon (o altri giochi CoD) piene di bot, utilizzate per riempire le partite con pochi giocatori o per offrire un’esperienza rilassante agli utenti alle prime armi, che così possono “farsi le ossa” senza dover affrontare subito gli avversari più tosti.

Per poter accedere nuovamente a queste lobby, dopo aver maturato un po’ d’esperienza e senza dover creare un nuovo account, è necessario utilizzare una VPN, che assegnerà bot e avversari alle prime armi indipendentemente dal livello d’esperienza dell’utente, scegliendo per l’occasione un server da paesi remoti o che dispongono di accesso privilegiato senza considerare il livello raggiunto.

Dopo aver scelto il servizio VPN premium preferito è possibile accedere alle bot lobby scegliendo un server da Paesi dell’America Latina, dell’Africa o del Sud-Est asiatico. Una volta connessi è sufficiente aprire Warzone o qualsiasi altro gioco Call of Duty, entrare nella lobby online e partecipare a una delle partite con principianti, partite con bot o simili presenti nella schermata di scelta.

Migliori Paesi per VPN Warzone

Come già intuibile, è necessario scegliere dei precisi Paesi sulla mappa della VPN premium per poter accedere alle bot lobby e avere un vantaggio considerevole, aumentando le proprie skill e punteggi in maniera semplice. I migliori Paesi da selezionare nella VPN sono:

Cambogia

Cile

Costa Rica

Egitto

India

Kenya

Nigeria

Singapore

Sud Africa

Taiwan

Selezionando queste nazioni all’interno della VPN è possibile accedere a partite molto più semplici su Warzone o su altri giochi Call of Duty. Per il massimo risultato è consigliabile utilizzare una VPN che dispone di una connessione veloce, sicura e che sia in grado di bypassare anche i controlli sulla geolocalizzazione, nascondendo l’identità del giocatore mentre gioca.

Se si verificano problemi durante la partita o si viene disconnessi, è sufficiente selezionare un altro server di gioco in una delle nazioni elencate per riprendere a giocare.

Criteri di valutazione

Per valutare una VPN con Call of Duty è necessario verificare i seguenti parametri, scegliendo in base alle esigenze e alla disponibilità di una o più funzioni.

Velocità : giocare online significa principalmente avere un ottimo ping, riducendo i ritardi tra i comandi inviati e la risposta del server. Tutti i provider VPN premium offrono ottime velocità in download e upload, ma solo chi dispone di server ottimizzati per il gaming può offrire anche ping molto bassi, facilitando l’uso anche sui server più affollati.

: giocare online significa principalmente avere un ottimo ping, riducendo i ritardi tra i comandi inviati e la risposta del server. Tutti i provider VPN premium offrono ottime velocità in download e upload, ma solo chi dispone di server ottimizzati per il gaming può offrire anche ping molto bassi, facilitando l’uso anche sui server più affollati. Rete server : una rete server ampia aiuta a scegliere un nuovo server da usare per il gioco online, specie se quest’ampia scelta è garantita in una delle nazioni già elencate poc’anzi. Più nazioni dell’America Latina o dell’Africa è possibile selezionare, maggiori sono le possibilità di trovare partite semplici o bot lobby.

: una rete server ampia aiuta a scegliere un nuovo server da usare per il gioco online, specie se quest’ampia scelta è garantita in una delle nazioni già elencate poc’anzi. Più nazioni dell’America Latina o dell’Africa è possibile selezionare, maggiori sono le possibilità di trovare partite semplici o bot lobby. Server ottimizzati per il gaming : come già accennato più che la velocità pura (utile per lo streaming di contenuti multimediali) è necessario utilizzare server ottimizzati per il gioco online, ancor più se essi sono posizionati nelle nazioni dove è facile ingannare il matchmaking. In alternativa vanno bene anche i server più vicini alla posizione geografica di partenza, così da ridurre ulteriormente il ping rispetto al server di gioco.

: come già accennato più che la velocità pura (utile per lo streaming di contenuti multimediali) è necessario utilizzare server ottimizzati per il gioco online, ancor più se essi sono posizionati nelle nazioni dove è facile ingannare il matchmaking. In alternativa vanno bene anche i server più vicini alla posizione geografica di partenza, così da ridurre ulteriormente il ping rispetto al server di gioco. Supporto offuscamento VPN : la presenza dell’offuscamento permette di nascondere l’uso di una VPN anche sui server che dispongono di sistemi di protezione o che rifiutano le connessioni VPN. Di solito questa soluzione è garantita solo con il protocollo OpenVPN, da attivare nelle impostazioni della VPN se si desidera nascondere totalmente l’attività svolta sotto VPN.

: la presenza dell’offuscamento permette di nascondere l’uso di una VPN anche sui server che dispongono di sistemi di protezione o che rifiutano le connessioni VPN. Di solito questa soluzione è garantita solo con il protocollo OpenVPN, da attivare nelle impostazioni della VPN se si desidera nascondere totalmente l’attività svolta sotto VPN. Supporto split tunneling : la possibilità di scegliere quali app devono utilizzare la VPN renderà più semplice l’utilizzo del PC da gaming in scenari misti. Mentre CoD può essere avviato sotto VPN (per ottenere il vantaggio nel matchmaking) le altre app del PC possono utilizzare l’indirizzo IP originale, senza essere condizionati dal server scelto sull’app VPN.

: la possibilità di scegliere quali app devono utilizzare la VPN renderà più semplice l’utilizzo del PC da gaming in scenari misti. Mentre CoD può essere avviato sotto VPN (per ottenere il vantaggio nel matchmaking) le altre app del PC possono utilizzare l’indirizzo IP originale, senza essere condizionati dal server scelto sull’app VPN. Privacy e sicurezza: la privacy e la sicurezza non vanno mai sottovalutati, anche quando una VPN è incentrata maggiormente sul gioco online. Le connessioni cifrate e i protocolli di nuova generazione (WireGuard e simili) permettono di giocare alla massima velocità senza correre rischi, nascondendo il proprio indirizzo IP reale e mascherando la posizione geografica mentre si gioca online.

Tutti i provider VPN premium offrono banda illimitata, requisito necessario per poter giocare senza limiti sui server di Call of Duty.

Si può essere bannati usando VPN per Call of Duty?

Usare una VPN per Call of Duty non porterà al ban del videogiocatore, visto che i Termini di Servizio non considerano le VPN una delle violazioni punite con il ban dai server di gioco.

Ricochet, il sistema anti-cheat utilizzato in Warzone, è progettato per rilevare e prevenire i cheat, bloccando le attività che violano direttamente il codice di gioco, portando un vantaggio illecito: è studiato per bloccare aimbot, wallhack o altre mod illegali.

Usare una VPN non è considerato illegale, non andando a modificare il codice di gioco ma agendo esclusivamente sulla connessione. Gli utenti che utilizzano una VPN proteggono loro stessi contro le minacce dei server compromessi, nascondono il loro indirizzo IP reale e ottengono lobby più facili, limitandosi a bypassare il proprio matchmaking.

Il discorso è diverso se si è ricevuto un ban in passato sui server di COD. In questo caso l’uso di una VPN verrebbe considerato comunque illegale e l’utente nuovamente bannato, visto che il sistema Rinochet riconosce tutto ciò che è attivo su schermo, oltre ai dettagli della macchina su cui viene fatto girare COD. Se siete già soggetti a ban l’uso di una VPN non è consigliabile, visto che prima o poi vi indentificheranno comunque.

Impostazioni consigliate VPN per Call of Duty

Per giocare al massimo della velocità e con i migliori risultati possibili su Call of Duty o altri giochi simili è consigliabile attivare o modificare le seguenti impostazioni all’interno della VPN scelta per l’occasione.

Attivare il protocollo migliore : attivando WireGuard si otterrà una connessione molto veloce e un ottimo livello di sicurezza, supportando la crittografia avanzata. Le connessioni ai server più lontani sono facilitate e portano performance incredibili, anche mentre si gioca online. Se invece si vuole nascondere l’utilizzo della VPN è sufficiente attivare l’offuscamento e usare il protocollo OpenVPN TCP .

: attivando si otterrà una connessione molto veloce e un ottimo livello di sicurezza, supportando la crittografia avanzata. Le connessioni ai server più lontani sono facilitate e portano performance incredibili, anche mentre si gioca online. Se invece si vuole nascondere l’utilizzo della VPN è sufficiente attivare l’offuscamento e usare il protocollo . Scegliere un server strategico : come visto nei precedenti paragrafi della guida è necessario scegliere un server in una delle nazioni compatibili con il matchmaking facilitato oppure scegliere un server specifico per il gaming, così da ottenere un ping più basso.

: come visto nei precedenti paragrafi della guida è necessario scegliere un server in una delle nazioni compatibili con il matchmaking facilitato oppure scegliere un server specifico per il gaming, così da ottenere un ping più basso. Disattivare la rotazione dell’indirizzo IP : se il provider VPN supporta la rotazione automatica dell’indirizzo IP è necessario disattivarla, così da non avere problemi durante il gioco online.

: se il provider VPN supporta la rotazione automatica dell’indirizzo IP è necessario disattivarla, così da non avere problemi durante il gioco online. Disattivare blocco dei contenuti web o anti-malware : molti provider forniscono anche un blocco dei contenuti web o un sistema anti-malware integrato a livello server. Queste funzionalità sono utili mentre si naviga online ma possono rallentare la connessione durante le sessioni di gaming, e andrebbero disattivate (se possibile).

: molti provider forniscono anche un blocco dei contenuti web o un sistema anti-malware integrato a livello server. Queste funzionalità sono utili mentre si naviga online ma possono rallentare la connessione durante le sessioni di gaming, e andrebbero disattivate (se possibile). Attivare blocco della geolocalizzazione: questa funzione è molto utile per mascherare la propria posizione geografica e impedire il monitoraggio della postazione di gioco, ottenendo così un livello di privacy superiore.

Configurando il server VPN con queste caratteristiche è possibile giocare a Warzone o altri giochi COD senza rallentamenti, sfruttando una connessione sicura e ottenendo anche partite più semplici da gestire.

Riepilogo

Scegliendo una VPN per Call of Duty è possibile ottenere un vantaggio sul matchmaking. Per ottenere questo vantaggio è sufficiente scegliere un server in posti remoti, giocando match più facili e accedendo a lobby piene di bot, senza dover creare un nuovo account per Warzone o per Call of Duty.

Oltre al vantaggio di matchmaking è possibile accedere ai server di gioco evitando troll, hacker e attacchi DDoS, grazie all’utilizzo di protocolli di connessione con cifratura di livello militare e server protetti contro i principali attacchi e virus informatici.

La scelta di un servizio VPN premium con server molto veloci (con connessioni a 10 Gbps) offre ai giocatori un’esperienza di gioco completa senza intaccare sulle performance della linea, in particolare sul ping di connessione.

Domande frequenti sulle migliori VPN per Modern Warfare Qual è la VPN più veloce? La VPN più veloce per giocare online su Warfare o su qualsiasi gioco della serie Call of Duty è NoLagVPN, non applicando nessuna cifratura e ottimizzando l’esperienza in funzione del matchmaking vantaggioso. Se invece si cerca una VPN completa sotto tutti i punti di vista le migliori sono NordVPN e CyberGhost, le uniche con reti molto vaste, server molto veloci e ping di connessione eccellenti. Una VPN abbassa il ping? Normalmente la VPN viene considerata uno strumento che peggiora il ping. Anche se questo asserto è valido nella maggior parte dei casi, è possibile incappare in alcune situazioni in cui il ping di connessione è migliore rispetto alla connessione liscia. Se i server della nostra regione geografica sono saturi o non presentano connessioni sufficientemente veloci. In questo caso, scegliendo un server negli Stati Uniti, nel Regno Unito o un server con connessioni a 10 Gbps, è possibile ottenere un ping migliore.