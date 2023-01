Nuova VPN? È già tempo di saldi invernali, ecco la proposta giusta a 1,99 euro al mese

Il 2023 inizia con la partenza di veri e propri saldi invernali per il settore VPN: per chi è in cerca di un nuovo servizio completo e affidabile, quindi, è possibile puntare sull‘offerta di PrivadoVPN, ora disponibile con uno sconto dell’82%. L’opportunità garantita dai saldi invernali di PrivadoVPN è da cogliere al volo.

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN al miglior prezzo in grado di unire una connessione sicura e privata, senza compromessi sulla velocità, infatti, l’opzione garantita da PrivadoVPN è quella giusta. Per sfruttare l’offerta proposta con l’inizio del nuovo anno è possibile accedere al sito ufficiale dal link qui di sotto.

Scegliendo il piano biennale di PrivadoVPN è possibile sfruttare uno sconto dell’82% con una spesa mensile di appena 1,99 euro al mese con fatturazione anticipata. Da notare anche un bonus aggiuntivo: l’offerta include 3 mesi gratis aggiuntivi che portano la sottoscrizione a ben 27 mesi.

PrivadoVPN: con i saldi invernali costa poco (1,99 euro al mese) offrendo un servizio al top

PrivadoVPN è la scelta giusta per attivare una nuova VPN ad inizio 2023. Il servizio garantisce:

una connessione veloce e istantanea , grazie all’assenza di limiti di banda e ad una rete di centinaia di server sparsi in 44 Paesi

, grazie all’assenza di limiti di banda e ad una rete di centinaia di server sparsi in 44 Paesi un accesso ad Internet davvero privato e sicuro, grazie ad una politica no log e alla protezione garantita dalla crittografia dei dati di connessione

grazie ad una politica no log e alla protezione garantita dalla crittografia dei dati di connessione la possibilità di utilizzo multi-piattaforma e multi-utente grazie alle app disponibili su tutti i principali sistemi operativi, sia desktop che mobile, ed alla possibilità di utilizzare fino a 10 dispositivi in contemporanea

Con la nuova offerta, PrivadoVPN costa appena 1,99 euro al mese. Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

