Nuova VPN per il Black Friday: per la migliore servono 1,54 €/mese

È già tempo di Black Friday per chi è alla ricerca di una nuova VPN. Grazie alla promozione lanciata da AtlasVPN, infatti, è ora possibile attivare il servizio con un costo ridotto a 1,54 euro al mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale della VPN, con l’aggiunta di 6 mesi extra, per un totale di 30 mesi di abbonamento. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

VPN per il Black Friday: ecco l’offerta di AtlasVPN

Scegliendo AtlasVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con elevati standard di sicurezza. In particolare, il servizio include la crittografia del traffico dati, con un sistema che prevede un secondo livello di crittografia per incrementare la protezione. C’è poi una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività dell’utente quando sfrutta la rete VPN.

Grazie ad AtlasVPN è possibile accedere alla VPN beneficiando di un accesso senza limiti di banda e di traffico dati. Da notare anche la possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP per aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a siti web oltre che la censura online, grazie a un network di migliaia di serve. Con AtlasVPN, inoltre, è possibile accedere alla rete VPN da un numero illimitato di dispositivi.

A fare la differenza, rendendo AtlasVPN sempre più conveniente, è l’offerta del Black Friday. Il servizio, infatti, ora costa appena 1,54 euro al mese, beneficiando della promozione che prevede l’attivazione di un piano biennale con 6 mesi extra. Complessivamente, l’abbonamento è di 30 mesi. Lo sconto sul prezzo è dell’86%.

È prevista la fatturazione anticipata, per una spesa complessiva di circa 46 euro, per un abbonamento da 30 mesi, oltre a una garanzia Soddisfatti o Rimborsati da esercitare entro 30 giorni dall’attivazione. Per accedere all’offerta, valida solo per il periodo di Black Friday, è possibile seguire il link qui di sotto.

