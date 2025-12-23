Nuova VPN per Natale: a questo prezzo Surfshark non ha rivali

Con Surfshark è possibile accedere alla migliore VPN da attivare a Natale 2025: con la nuova promo, infatti, il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi (per un totale di 27 mesi di utilizzo) consente l’uso della VPN con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese.

Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto. Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

La VPN da attivare a Natale 2025

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di servizi. Tra le caratteristiche principali troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet più sicuro anche quando si usa una rete non privata. L’uso della VPN, inoltre, prevede una politica zero log e, quindi, l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente.

Un altro punto di forza di Surfshark è rappresentato dal network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi geografici e censure durante la navigazione, semplicemente spostando il proprio IP in un altro Paese grazie alla possibilità di scegliere un server VPN diverso. L’uso del servizio può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L’offerta in questione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online.

Si tratta della promozione giusta per poter attivare una VPN completa e vantaggiosa, in grado di offrire un servizio senza punti deboli, per una connessione sicura e senza vincoli, con un prezzo molto accessibile. La promo è valida solo per un breve periodo.