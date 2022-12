Nuova VPN per Natale: bastano 1,45 euro al mese per una connessione veloce e sicura

Il periodo prenatalizio è spesso accompagnato da sconti e promozioni e anche per chi cerca una nuova VPN c’è la possibilità di farsi un bel regalo di Natale grazie alla promozione di Atlas VPN. Durante questo periodo, infatti, è possibile attivare la VPN con uno sconto dell’85%.

L’offerta è questa: basta scegliere il piano biennale di Atlas VPN per ricevere 6 mesi extra e, quindi, attivare una sottoscrizione da ben 30 mesi. La spesa è di circa 43 euro ed è pari, quindi, ad appena 1,45 euro al mese.

Si tratta di una promozione davvero molto conveniente. Attualmente, infatti, non ci sono VPN “quasi gratis” in grado di offrire le prestazioni e la sicurezza di Atlas VPN. L’offerta di Natale è, quindi, l’occasione giusta per attivare una nuova VPN. Per maggiori dettagli, è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Atlas VPN:

Nuova VPN per Natale: l’offerta di Atlas VPN è da cogliere al volo

La convenienza e la completezza del servizio rendono Atlas VPN la scelta giusta per chi cerca una nuova VPN in questo momento. Attivando questa VPN, infatti, si può accedere a:

un servizio multi-piattaforma e multi – dispositivo ; Atlas VPN, infatti, è disponibile con tante app native su tutti i principali sistemi operativi e permette l’utilizzo contemporaneo su di un numero illimitato di dispositivi

e – ; Atlas VPN, infatti, è disponibile con tante app native su tutti i principali sistemi operativi e permette l’utilizzo contemporaneo su di un numero illimitato di dispositivi una connessione ad alta velocità , grazie all’assenza di limiti di banda e ad una rete di oltre 750 server

, grazie all’assenza di limiti di banda e ad una rete di oltre 750 server una connessione sicura garantita dalla presenza della crittografia AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard oltre che con l’applicazione di una politica no-log rigorosa

Con l’offerta di Natale, quindi, è possibile attivare Atlas VPN ad appena 1,45 euro al mese. Scegliendo il piano biennale, con 6 mesi extra gratis, lo sconto applicato sarà dell’85%. L’offerta sarà valida per il periodo di festività ed è davvero da cogliere al volo.

