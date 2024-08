Nuova VPN? prezzo dimezzato e 3 mesi gratis extra con ExpressVPN

L’estate è il momento giusto per attivare una nuova VPN e anche i migliori servizi sul mercato propongono offerte interessanti: è il caso di ExpressVPN, una delle migliori VPN in assoluto sia per quanto riguarda la sicurezza che per la velocità della connessione oltre che per l’estensione della sua rete di server, utile a spostare il proprio IP in un altro Paese e evitare i blocchi geografici online.

Con l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 6,67 dollari/mese (circa 6,5 euro al mese), con un risparmio del 49%, scegliendo il piano annuale con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 15 mesi di utilizzo senza interruzioni del servizio. Per accedere subito alla promozione è possibile visitare il sito di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

ExpressVPN: ecco l’offerta

Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti di banda che garantisce la possibilità di sfruttare:

la crittografia del traffico dati, per rendere sicura anche una connessione tramite un Wi-Fi pubblico

per eliminare qualsiasi forma di tracciamento

Con ExpressVPN, inoltre, è possibile utilizzare un network di server sparso in tutto il mondo, per spostare il proprio IP in un altro Paese e aggirare qualsiasi blocco geografico. Questo “trucco” consente anche di ottenere un IP italiano quando si accede a Internet dall’estero (si tratta di un elemento utile per accedere, ad esempio, alle piattaforme di streaming). La VPN, inoltre, è utilizzabile su tutti i propri dispositivi, grazie alle app disponibili per tutte le principali piattaforme.

