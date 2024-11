Nuova VPN: super prezzo per Surfshark con la promo Black Friday (-87%)

Tradizionalmente, il periodo del Black Friday è il momento migliore per attivare una nuova VPN, scegliendo un abbonamento di lunga durata con un prezzo contenuto. La nuova offerta del Black Friday di Surfshark rappresenta una nuova conferma.

La VPN è oggi disponibile con un prezzo scontato fino a 1,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, ora in sconto dell’87%. Per chi attiva oggi Surfshark, quindi, c’è la possibilità di attivare una VPN illimitata con un prezzo contenuto e con la possibilità di utilizzo per 28 mesi.

Per accedere subito alla promo, valida solo per un periodo di tempo limitato, basta seguire il link qui di sotto e raggiungere, in questo modo, il sito ufficiale di Surfshark.

VPN per il Black Friday: c’è l’offerta di Surfshark

Con Surfshark è possibile sfruttare una VPN illimitata, arricchita dalla protezione della crittografia del traffico dati e da una politica no log che elimina il tracciamento. La VPN è utilizzabile anche per evitare blocchi geografici online, grazie alla possibilità di selezionare il server VPN situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione. Il servizio, inoltre, è utilizzabile su tutti i principali sistemi operativi, grazie alle app di Surfshark.

Con la promo in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra. Con 50 centesimi in più, inoltre, è possibile passare al piano One che aggiunge anche il sistema antivirus e altri strumenti di protezione. Le offerte prevedono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

La spesa complessiva, considerando l’IVA, è di 67,98 euro per l’utilizzo della VPN per 28 mesi. È prevista la fatturazione anticipata ma l’attivazione può avvenire tramite PayPal, con pagamento in 3 rate senza interessi.