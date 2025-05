NordVPN: protezione dei dati e nessuna registrazione a soli 3,09€/mese

NordVPN si distingue da anni per la sua rigorosa politica di assenza di registrazione: il provider non memorizza alcuna attività svolta online dai suoi utenti. Questo approccio garantisce una navigazione completamente anonima, senza lasciare tracce né per il servizio stesso, né per terze parti.

Grazie a una promozione temporanea, è ora possibile attivare NordVPN a soli 3,09€ al mese scegliendo il piano biennale, che include anche 3 mesi aggiuntivi gratuiti, con uno sconto totale del 73% sul prezzo standard.

Nessun tracciamento: NordVPN è stata verificata da revisori esterni

La garanzia no-log offerta da NordVPN non è solo dichiarata, ma certificata da verifiche indipendenti. Le prime analisi sono state effettuate da PricewaterhouseCoopers AG Svizzera nel 2018 e nel 2020. Le più recenti sono state condotte da Deloitte nel 2022 e 2023. In tutti i casi è stato confermato che NordVPN non raccoglie né conserva dati di navigazione, confermando la totale aderenza alla politica di tutela della privacy.

NordVPN ha inoltre la propria sede legale a Panama, un Paese che non impone la conservazione obbligatoria dei dati personali. Questo significa che, a differenza dei servizi basati in USA o UE, non è soggetta a normative che impongono il tracciamento delle attività degli utenti, offrendo un ambiente molto più favorevole alla privacy.

E per chi desidera un livello ancora più elevato di anonimato, NordVPN mette a disposizione server specializzati:

Double VPN , che instrada il traffico attraverso due server anziché uno;

, che instrada il traffico attraverso due server anziché uno; Onion Over VPN, che integra i vantaggi della rete Tor con la protezione VPN.

Queste opzioni sono ideali per utenti che trattano informazioni riservate o sensibili. Infine, va menzionata l’integrazione di una crittografia AES-256, lo standard crittografico adottato a livello militare e considerato tra i più sicuri al mondo. Questo consente di navigare, utilizzare servizi online e accedere a contenuti in streaming con la massima tranquillità, anche su reti pubbliche.

NordVPN non registra nulla, protegge tutto. E con la promo attuale è ancora più conveniente: per attivarla, basta andare sul sito ufficiale.