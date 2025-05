Nuove accise carburanti: diesel più caro, la benzina scende

C’è stato un tempo in cui la promessa (non mantenuta) di tagliare le accise sui carburanti è stata al centro delle agende elettorali. C’è stato un tempo in cui abbiamo creduto di poter accelerare la conversione all’elettrico del parco auto italiano attraverso bonus e incentivi, salvo poi ritrovarsi con esponenti del governo che propongono di introdurre accise perfino sulle auto a zero emissioni. Oggi, anno Domini 2025, ci ritroviamo a fare i conti con nuove accise sul diesel. Magra consolazione: pagheremo meno la benzina.

Diesel e benzina: le nuove accise sui carburanti

Con un decreto interministeriale infilato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 14 maggio, il nostro Paese aumenta con effetto immediato di 1,5 centesimi al litro le imposte sul gasolio, mentre riduce della stessa cifra quelle sulla benzina. Le firme sono quelle di Gilberto Pichetto Fratin (ministro dell’Ambiente), Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia), Matteo Salvini (ministro dei Trasporti) e Francesco Lollobrigida (ministro dell’Agricoltura). Ogni compagnia decide in autonomia come far fronte alle nuove accise, regolando il prezzo alla pompa.

Nel dettaglio, le accise pesano ora per 63,24 centesimi di euro per ogni litro di gasolio e 71,34 centesimi di euro per ogni litro di benzina. La volontà è quella di diminuire la forbice tra i due prodotti, arrivando a un allineamento entro cinque anni. L’obiettivo dichiarato dell’intervento è quello di ridurre i sussidi ambientalmente dannosi.

La decisione giunge dopo un bimestre caratterizzato da una diminuzione dei prezzi: in media -3,87% per il diesel e -3,75% per la benzina.

Dal testo si apprende che le risorse extra raccolte saranno destinate ai rinnovi contrattuali del trasporto pubblico locale, in particolare degli autoferrotranvieri. Una previsione pubblicata a marzo da Il Sole 24 Ore stima in circa 1,1 miliardi di euro il gettito aggiuntivo per le casse pubbliche, considerando 1,93 miliardi di euro in più dal gasolio (la categoria comprende quello agricolo e i biocarburanti) e 830 milioni in meno dalla benzina.