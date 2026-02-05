Le nuove Fire TV di Amazon da oggi in Italia: sconti fino al 43%

Sono disponibili da oggi in Italia le nuove Fire TV di Amazon. In occasione del lancio, l’e-commerce le propone con sconti fino al 43%. Diamo un’occhiata ai modelli lanciati, per capire quali sono le caratteristiche incluse e i punti di forza.

Ecco le nuove Fire TV su Amazon, in offerta

Partiamo da quelle della Serie 2, disponibili con dimensioni da 32 pollici a 169,99 euro (-39%) e da 40 pollici a 239,99 euro (-31%). Integrano rispettivamente pannelli HD e Full HD, hanno in dotazione il telecomando vocale con Alexa, la tecnologia Dolby Audio, la modalità Ambiente e come tutte le altre il pieno supporto al digitale terrestre. Non mancano poi la connettività Wi-Fi 6 e le applicazioni per lo streaming.

Passiamo ai nuovi modelli della Serie 4 con HDR10+, processore evoluto e risoluzione 4K. Sono tre: da 43 pollici a 299,99 euro (-40%), da 50 pollici a 349,99 euro (-42%) e da 55 pollici a 399,99 euro (-43%).

Concludiamo la carrellata con le new entry della serie Omni QLED. Rappresentano il top della gamma con Dolby Vision e CPU quad core per prestazioni senza compromessi. Sono proposte nelle versioni da 50 pollici a 479,99 euro (-31%), da 55 pollici a 529,99 euro (-34%) e da 65 pollici a 749,99 euro (-35%).

Ovviamente, vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis a domicilio. Verificare la disponibilità immediata, con gli sconti al lancio potrebbero andare a duba.