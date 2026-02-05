 Le nuove Fire TV di Amazon da oggi in Italia: sconti fino al 43%
Amazon ha portato le nuove Fire TV sull'e-commerce: disponibili per l'acquisto a partire da oggi e già in offerta con un grande risparmio.
Sono disponibili da oggi in Italia le nuove Fire TV di Amazon. In occasione del lancio, l’e-commerce le propone con sconti fino al 43%. Diamo un’occhiata ai modelli lanciati, per capire quali sono le caratteristiche incluse e i punti di forza.

Compra le nuove Fire TV di Amazon in sconto

Ecco le nuove Fire TV su Amazon, in offerta

Partiamo da quelle della Serie 2, disponibili con dimensioni da 32 pollici a 169,99 euro (-39%) e da 40 pollici a 239,99 euro (-31%). Integrano rispettivamente pannelli HD e Full HD, hanno in dotazione il telecomando vocale con Alexa, la tecnologia Dolby Audio, la modalità Ambiente e come tutte le altre il pieno supporto al digitale terrestre. Non mancano poi la connettività Wi-Fi 6 e le applicazioni per lo streaming.

Amazon Fire TV Serie 2 da 32

Amazon Fire TV Serie 2 da 32″ (ultimo modello), smart TV HD con telecomando Alexa, streaming veloce, Dolby Audio, modalità ambiente, TV in diretta gratuita

169,99279,99€-39%
Vedi l’offerta

Passiamo ai nuovi modelli della Serie 4 con HDR10+, processore evoluto e risoluzione 4K. Sono tre: da 43 pollici a 299,99 euro (-40%), da 50 pollici a 349,99 euro (-42%) e da 55 pollici a 399,99 euro (-43%).

Amazon Fire TV serie 4 da 43

Amazon Fire TV serie 4 da 43″ (ultimo modello), smart TV 4K Ultra HD con telecomando Alexa, HDR10+, processore veloce, Dolby Audio, modalità ambiente, TV in diretta gratuita

299,99499,99€-40%
Vedi l’offerta

Concludiamo la carrellata con le new entry della serie Omni QLED. Rappresentano il top della gamma con Dolby Vision e CPU quad core per prestazioni senza compromessi. Sono proposte nelle versioni da 50 pollici a 479,99 euro (-31%), da 55 pollici a 529,99 euro (-34%) e da 65 pollici a 749,99 euro (-35%).

Amazon Fire TV serie Omni QLED da 50

Amazon Fire TV serie Omni QLED da 50″ (ultimo modello), smart TV 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Audio, processore quad-core, controllo vocale con Alexa

479,99699,99€-31%
Vedi l’offerta

Ovviamente, vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis a domicilio. Verificare la disponibilità immediata, con gli sconti al lancio potrebbero andare a duba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 feb 2026

