Le nuove Fire TV Stick 4K e 4K Max sono su Amazon

Consapevole di quanto la gamma dei suoi dispositivi dedicati allo streaming multimediale abbia fin qui ottenuto successo, Amazon ha appena annunciato le nuove Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max. Sono entrambe già disponibili per il preordine sull’e-commerce, vediamo cosa cambia rispetto ai modelli precedenti e perché può essere considerato un upgrade di tutto rispetto.

Cosa c’è di nuovo in Fire TV Stick 4K e 4K Max?

La prima delle due (Fire TV Stick 4K) accoglie la connettività Wi-Fi 6 e integra un processore quad core da 1,70 GHz, il 30% più potente rispetto al passato stando a quanto dichiarato. Ci sono naturalmente il supporto alla risoluzione Ultra HD e all’audio Dolby Atmos oltre che ai formati Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+. Per maggiori informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità rimandiamo alla scheda del prodotto.

C’è un boost di velocità e prestazioni anche per la variante Max, grazie al Wi-Fi 6E e al processore quad core da 2,00 GHz. Inoltre, al suo interno ospita 16 GB di memoria per l’archiviazione. È anche il primo lettore multimediale per lo streaming dotato della modalità ambiente (maggiori informazioni nella descrizione completa).

Ricapitolando, la nuova Fire TV Stick 4K è disponibile da oggi in preordine a 69,99 euro, con la consegna garantita al day one del 19 ottobre e la spedizione gratuita a domicilio.

Aumenta leggermente la spesa per il modello Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione, ma un piccolo sforzo in più potrebbe valerne la pena: costa 79,99 euro, la differenza è giustificata dai plus integrati che abbiamo appena descritto, messi a disposizione dello streaming e potenziati dal supporto dell’assistente virtuale Alexa che continuerà a migliorare grazie a un’iniezione di intelligenza artificiale generativa.

