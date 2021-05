Xiaomi Mi Smart TV P1: già in vendita su Amazon con spedizione gratuita

I nuovi televisori della gamma Xiaomi Mi TV sono già disponibili per l’acquisto su Amazon: modelli basati su piattaforma Android con preinstallate tutte le applicazioni necessarie per accedere ai servizi di streaming e un’attenzione al design quasi maniacale.

Xiaomi Mi Smart TV P1 su Amazon: modelli e prezzi

Le cornici sono sottilissime, ma non per questo bisogna scendere a compromessi in termini di qualità del comparto audio-video o di connettività. Per tutte le altre informazioni sui singoli modelli, come risoluzione, porte in dotazione, classe energetica e così via, è possibile far riferimento alle schede dei prodotti. Queste le versioni proposte e i relativi prezzi.

Ognuno scelga la diagonale che preferisce o che meglio si adatta al suo salotto: acquistando oggi uno dei nuovi Xiaomi Mi Smart TV su Amazone è possibile beneficiare della spedizione gratuita con consegna garantita per il 4 giugno, il primo giorno di disponibilità sul mercato.