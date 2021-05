Roomba 971 e Roomba e5154: tempo di sconti e pulizia

Chi da tempo sta pensando ad un robot per le pulizie, sia per la casa che per l’ufficio, ha a disposizione un weekend di opportunità grazie a iRobot. Due modelli della nota serie Roomba (sinonimo di qualità e di affidabilità) sono infatti in offerta speciale, regalando una seria occasione a quanti da tempo non stavano aspettando altro che il momento giusto.

Il momento giusto è arrivato:

Roomba 971 da 499 a 369,99 euro (-129€)

da 499 a 369,99 euro (-129€) Roomba e5154 da 357,80 euro a 269,99 euro (-87,81€)

Due modelli differenti in modalità di pulizia e gestione del percorso, con il Roomba 971 a presentare miglior intelligenza di bordo nella gestione di ostacoli, superfici, angoli e piani di pulizia. In entrambi i casi, però, lo sconto porta il dispositivo al miglior prezzo in assoluto degli ultimi mesi, promettendosi stabile fino alla giornata di domenica.

Attenzione ad un dettaglio ulteriore: entrambi i robot possono essere controllati tramite app e WiFi. i modelli fin qui in sconto erano spesso e volentieri quelli più datati, a controllo manuale. In questo caso vanno invece in offerta speciale modelli di nuova generazione, con piena autonomia e possibilità di pianificazione da remoto.