 I nuovi Apple AirTag 2 già disponibili su Amazon
I nuovissimi Apple AirTag 2, freschi di fabbrica, sono già disponibili su Amazon a un prezzaccio: approfitta subito dell'occasione.
I nuovissimi Apple AirTag 2 sono già disponibili su Amazon a un prezzo fantastico. Acquistali ora con soli 35 euro! Si tratta di un vero e proprio affare. Grazie alla nuova generazione, il tracciamento degli oggetti è ancora più facile e preciso. Non dovrai preoccuparti di nulla. Loro ti aiuteranno a ritrovare ciò che hai perso o a non perdere ciò che è importante nella tua vita.

La nuova funzione “Posizione precisa” potenziata, troverai i tuoi oggetti in maniera più facile, veloce e, per l’appunto, precisa. Insomma, non dovrai più impazzire se hai perso le chiavi o il portafoglio. Le indicazioni sono chiare e dettagliate, proprio come quando devi raggiungere la tua destinazione con il navigatore. Tutto grazie a un dispositivo piccolo, sottile e leggero. Niente male vero?

Grazie al feedback aptico, visivo e sonoro, la funzione ‘Posizione precisa’ permette di individuare oggetti smarriti fino al 50% più lontano rispetto alla generazione precedente“, ha spiegato Apple. “Un chip Bluetooth aggiornato estende il raggio di localizzazione degli oggetti. Per la prima volta, la funzione ‘Posizione precisa’ è disponibile su Apple Watch Series 9 e successivi o Apple Watch Ultra 2 e successivi, offrendo un’esperienza di tracciamento AirTag eccezionale direttamente al polso“.

Apple AirTag 2: mai più valige perse quando viaggi

La vera grande novità degli Apple AirTag 2 è la funzione “Condividi la posizione dell’oggetto“. Grazie a questa opzione potrai condividere la posizione del tuo oggetto smarrito, in questo caso potrebbe essere una valigia, ad esempio, con il servizio clienti di una compagnia aerea partner. In questo modo puoi dire addio ai bagagli persi quando viaggi in aereo.

Apple ha spiegato: “L’accesso è consentito solo al personale autorizzato tramite un Apple Account sicuro o l’autenticazione del partner, e la posizione condivisa viene disattivata non appena l’utente ritrova il proprio oggetto. Inoltre, la persona proprietaria dell’oggetto può sempre interrompere la condivisione, che scadrà automaticamente dopo sette giorni“.

Non perdere altro tempo! Sfrutta questa opportunità già disponibile con Amazon. Acquista il tuo nuovo Apple AirTag 2 a soli 35 euro! La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 feb 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 feb 2026
