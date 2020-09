I nuovi ASUS Chromebook C423 e C425 già in offerta

Con caratteristiche ideali sia per lo studio sia per la produttività, il nuovo ASUS Chromebook C423 è già in sconto su Amazon al prezzo di 299,00 euro anziché a 319,00 euro come da listino. Fa parte della nuova line-up che il produttore taiwanese porta in Italia proprio in questi giorni.

Chrome OS: sconto sui nuovi ASUS Chromebook C423 e C425

Con sistema operativo Chrome OS e supporto alle applicazioni Android (da scaricare tramite Play Store), il laptopintegra specifiche tecniche interessanti: display NanoEdge da 14 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM, memoria interna da 64 GB, webcam, microfono, porte USB, WiFi, Bluetooth e batteria che garantisce fino a dieci ore di utilizzo continuato con una ricarica. Il tutto racchiuso all’interno di un telaio resistente in alluminio.

Già proposto in sconto su Amazon anche un altro modello della nuova gamma, ASUS Chromebook C425 con display NanoEdge touch da 14 pollici, Intel Pentium Gold 4415Y, 4 GB di RAM e 128 GB di storage: può essere acquistato nei giorni del lancio al prezzo di 449,00 euro anziché a 499,00 euro come da listino.