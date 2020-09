Supporto in alluminio per il laptop a 15 euro

Leggero, resistente e pieghevole: non si può chiedere di più al supporto inclinabile per laptop di Babacom realizzato in alluminio, proposto oggi in sconto su Amazon al prezzo di 15,29 euro. Completamente aperto nella parte centrale, favorisce la dissipazione del calore generato dal computer.

Offerte Amazon: il supporto per laptop definitivo

Sono presenti inserti in materiale antiscivolo così da tenere il portatile ben fermo in posizione durante l’utilizzo. Tra gli altri vantaggi offerti, permette di mantenere il dispositivo in una posizione che favorisce la corretta postura di schiena, collo e testa con benefici per la salute soprattutto di chi trascorre gran parte della giornata alla scrivania.

Nell’immagine qui sopra è possibile apprezzare il design pensato per poter ridurre al minimo l’ingombro quando il supporto non viene utilizzato rendendolo così facilmente trasportabile nello zaino o nella custodia del laptop. Tutto questo oggi su Amazon con uno sconto del 24% sul prezzo di listino.