Western Digital: sconti e opzioni del mondo My Book

Nessuno sconto sullo spazio disponibile, ma un bello sconto sul prezzo d’acquisto: ecco la nuova offerta disponibile su eBay per l’acquisto di un hard disk esterno da 8TB, made in Western Digital.

Western Digital My Book, TB e sconti

Disponibilità immediata e 100% di feedback sul merchant che mette a disposizione il prodotto: il Western Digital My Book da 8TB è disponibile in queste ore per 149,9 euro invece dei tradizionali 220 euro, dunque con uno sconto che supera il 30% e che consente un avanzo netto di oltre 70 euro.

Se il taglio di memoria indicato non fosse esattamente quello desiderato, Amazon mette a disposizione in forte sconto due alternative:

Western Digital My Book 6TB a 132,61 euro (-46%)

Western Digital My Book 12TB a 345 euro (-36% ma con spese di spedizione da 15 euro)

Il taglio di memoria è strettamente dipendente dall’utilità che si intende fare di questa unità di storage esterno, in grado di gestire trasferimenti rapidi e file di grandi dimensioni. Unità simili possono diventare spazi di archivio per l’ufficio così come elementi per depositare i propri ricordi di famiglia al lontano da rischi, per futura utilità o per una copia locale ridondante rispetto ad una archiviazione cloud.

A far la differenza è lo spazio e, al netto dello spazio, lo sconto con cui è possibile acquisire i GB e l’affidabilità messi a disposizione da un brand come Western Digital.