Nuovi Chromebook da Acer, ASUS e HP

Google ha annunciato ieri diverse funzionalità per ChromeOS (anche basate su Gemini) che gli utenti troveranno sui nuovi Chromebook di Acer, ASUS e HP (per quelli già in commercio è previsto un aggiornamento). I tre produttori hanno svelato modelli adatti alla produttività e all’intrattenimento.

Specifiche principali dei Chromebook

Acer ha presentato due modelli: Chromebook Plus Spin 714 e Chromebook Plus 516 GE. Il primo è un notebook convertibile con schermo touch da 14 pollici (1920×1200 pixel), processori Intel Core Ultra fino al Core Ultra 7 165U, RAM fino a 16 GB, SSD fino a 512 GB, webcam a 1440p, tre porte USB (due Type-C/Thunderbolt 4 e una Type-A), uscita HDMI, jack audio, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e batteria da 53 Wh. Il prezzo base è 979 euro.

Il secondo modello è per il gaming. Ha uno schermo da 16 pollici (2560×1600 pixel a 120 Hz), processori Intel Core 7 150U e Core 5 120U, RAM fino a 16 GB, SSD fino a 2 TB, webcam a 1080p, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), uscita HDMI, jack audio, porta Ethernet 2.5G (RJ-45), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e batteria da 65 Wh. Il prezzo base è 699 dollari.

ASUS ha annunciato ExpertBook CX54 Chromebook Plus, Chromebook Plus CX34 e Chromebook CM30. Il primo è adatto all’utenza business. Ha uno schermo da 14 pollici (2560×1600 pixel), processori Intel Core 5 125U/115U, 8 GB di RAM e SSD da 128 GB. Il prezzo è 799,99 dollari.

Il Chromebook Plus CX34 ha invece uno schermo da 14 pollici, processore Intel Core i3-1215U, RAM fino a 16 GB e SSD fino a 256 GB. Il prezzo base è 499 dollari. Infine, il Chromebook CM30 è un notebook 2-in-1 con tastiera staccabile, schermo da 10,5 pollici, processore MediaTek Kompanio 520, RAM fino a 8 GB e storage fino a 128 GB. Il prezzo base è 299 dollari.

Le novità di HP sono Chromebook 14 e Chromebook x360 14, disponibili anche nelle versioni Plus. Tutti hanno uno schermo da 14 pollici (touch sui convertibili), 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage. Cambiano i processori: Intel N100/N200 per i Chromebook, Intel Core i3-N305 per Chromebook Plus. I prezzi partono da 249 dollari.