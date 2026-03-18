Arrivano i nuovi domini: potresti navigare su .roma, .milano e .fisco

Presto potremmo collegarci a un sito .roma o .milano per trovare informazioni sulle due città, a un indirizzo che termina con .fisco per le pratiche esattoriali o .human per trovare contenuti non generati dall’AI. Dal 30 aprile al 12 agosto 2026, infatti, ICANN (l’organismo responsabile dei nomi a dominio) accoglierà le richieste per la creazione di nuove estensioni da associare ai domini generici di primo livello. È una chiamata rivolta agli enti pubblici e privati che desiderano valorizzare un territorio, una filiera o il proprio marchio.

In arrivo i nuovi domini di primo livello

Nella storia di internet è la seconda volta che accade, la prima nel 2012. Le domande potranno essere presentate con le modalità previste, riportate nell’Applicant Guidebook (PDF).

L’Agenzia per l’Italia Digitale la definisce un’opportunità significativa per istituzioni e imprese , soprattutto per quanto riguarda la promozione del Made in Italy e del turismo. L’invito a partecipare è inoltre rivolto alle amministrazioni, non solo per chiedere l’assegnazione di un dominio, ma anche per vigilare che nessuno ottenga in modo improprio un indirizzo di loro competenza. Non vogliamo che quei .roma o .milano finiscano nelle mani sbagliate, giusto?

ICANN ha previsto diversi strumenti utili a evitare abusi. Ad esempio, per i nomi geografici (città, regioni o altro), il richiedente deve presentare una lettera formale di supporto o di non opposizione da parte dell’autorità pubblica competente. Poi, tutte le candidature saranno pubblicate e messe a disposizione per una verifica. Infine, i governi possono intervenire evidenziando potenziali criticità.

Quali sono le tipologie che si possono richiedere

Nel dettaglio, ci sono cinque tipologie di domini che sarà possibile richiedere dal 30 aprile al 12 agosto 2026. Eccole.

Generiche per domini di uso generale (.history, .human);

relative ai brand per domini riservati all’uso esclusivo di un marchio registrato (.fiat, .pepsi);

comunitarie per domini destinati a una comunità definita e riconoscibile (.indigenous, .vegan);

geografiche per domini che corrispondono a nomi di città, regioni o territori (.roma, .milano);

IDN e varianti linguistiche per domini con caratteri non ASCII (accenti, alfabeti non latini).

L’elenco completo dei domini generici di primo livello al momento previsti è ospitato dal sito ufficiale di IANA, sotto il controllo di ICANN.