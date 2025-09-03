 Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

I nuovi auricolari wireless premium di Google già in forte sconto: non lasciarti sfuggire questa super offerta su Pixel Buds Pro 2.
Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?
Tecnologia Audio Hifi
I nuovi auricolari wireless premium di Google già in forte sconto: non lasciarti sfuggire questa super offerta su Pixel Buds Pro 2.

Se non lo avessimo verificato direttamente, faticheremmo a crederci: Amazon sta proponendo uno sconto di 85 euro su Pixel Buds Pro 2, i nuovi auricolari wireless top di gamma appena annunciati e lanciati da Google. È merito della promozione messa in campo dall’e-commerce per i suoi 15 anni di presenza in Italia. Devi solo digitare il codice IT15Y quando richiesto, prima di pagare.

Risparmia €85 su Google Pixel Buds Pro 2

L’offerta sui nuovi Google Pixel Buds Pro 2

Leggeri e confortevoli, sono progettati con AI integrata per un suono immersivo di alta qualità, dotati di stabilizzatore girevole regolabile per maggiore stabilità durante l’attività fisica e per un comfort prolungato. C’è anche il chip Tensor A1 per la cancellazione attiva del rumore. A questo si aggiungono funzioni smart come il rilevamento di conversazioni che mette in pausa la musica automaticamente e l’integrazione con “Trova il mio dispositivo” per ritrovare facilmente gli auricolari smarriti, senza dimenticare la resistenza ad acqua e sudore e l’autonomia di 30 ore di autonomia con ANC, e la ricarica wireless. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Gli auricolari wireless Google Pixel Buds Pro 2

È un’offerta a tempo: potrebbe scadere da un momento all’altro. Digita il codice IT15Y in “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” al check out per allungare le mani sui nuovi auricolari wireless Google Pixel Buds Pro 2 al prezzo finale di 164 euro, invece di 249 euro come da listino, con uno sconto totale di 85 euro. La disponibilità è immediata con spedizione gratis e consegna in un paio di giorni al massimo.

Google Pixel Buds Pro 2 – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore – Cuffie Bluetooth – Grigio Argento

Risparmia €85 su Google Pixel Buds Pro 2

In questi giorni, Amazon.it compie 15 anni e festeggia l’evento con sconti imperdibili, come in questo caso. Tutte le proposte sono visibili in una pagina apposita, che raccoglie le occasioni migliori da ogni categoria dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro

Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto

Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto
Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro

Nothing Headphone (1) già in DOPPIO SCONTO: -65 euro
Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro

Cuffie wireless Sony WH-CH520: fino a 50 ore di musica in sconto a 32,99 euro
Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora
Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto

Beats Powerbeats Pro 2 in offerta: auricolari premium con chip Apple a prezzo ridotto
Davide Tommasi
Pubblicato il
3 set 2025
Link copiato negli appunti