Nuovi Google Pixel Buds Pro 2 a -85 € con questo codice: ci credi?

Se non lo avessimo verificato direttamente, faticheremmo a crederci: Amazon sta proponendo uno sconto di 85 euro su Pixel Buds Pro 2, i nuovi auricolari wireless top di gamma appena annunciati e lanciati da Google. È merito della promozione messa in campo dall’e-commerce per i suoi 15 anni di presenza in Italia. Devi solo digitare il codice IT15Y quando richiesto, prima di pagare.

L’offerta sui nuovi Google Pixel Buds Pro 2

Leggeri e confortevoli, sono progettati con AI integrata per un suono immersivo di alta qualità, dotati di stabilizzatore girevole regolabile per maggiore stabilità durante l’attività fisica e per un comfort prolungato. C’è anche il chip Tensor A1 per la cancellazione attiva del rumore. A questo si aggiungono funzioni smart come il rilevamento di conversazioni che mette in pausa la musica automaticamente e l’integrazione con “Trova il mio dispositivo” per ritrovare facilmente gli auricolari smarriti, senza dimenticare la resistenza ad acqua e sudore e l’autonomia di 30 ore di autonomia con ANC, e la ricarica wireless. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

È un’offerta a tempo: potrebbe scadere da un momento all’altro. Digita il codice IT15Y in “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” al check out per allungare le mani sui nuovi auricolari wireless Google Pixel Buds Pro 2 al prezzo finale di 164 euro, invece di 249 euro come da listino, con uno sconto totale di 85 euro. La disponibilità è immediata con spedizione gratis e consegna in un paio di giorni al massimo.

In questi giorni, Amazon.it compie 15 anni e festeggia l’evento con sconti imperdibili, come in questo caso. Tutte le proposte sono visibili in una pagina apposita, che raccoglie le occasioni migliori da ogni categoria dell’e-commerce.