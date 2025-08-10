Nuovi incentivi auto elettriche fino a 11.000 euro

Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto per i nuovi incentivi riservati all’acquisto di veicoli elettrici. Le persone fisiche possono ottenere fino a 11.000 euro, ma devono essere soddisfatti specifici requisiti. Il contribuito, che potrà essere richiesto anche dalle piccole aziende, verrà erogato a partire dal mese di settembre.

Beneficiari e procedura

I fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sono 597 milioni di euro, grazie al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’obiettivo dell’iniziativa è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell’aria. Per accedere al contributo sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5.

L’incentivo è destinato alle persone fisiche con ISEE fino a 40.000 euro. In dettaglio, lo sconto in fase di acquisto sarà fino a 11.000 euro per ISEE non superiore a 30.000 euro e fino a 9.000 euro per ISEE compreso tra 30.000 e 40.000 euro.

L’agevolazione verrà riconosciuta al primo intestatario (solo uno per famiglia) del veicolo da rottamare da almeno sei mesi, ma potrà generare lo sconto a suo favore o a beneficio di un altro membro della famiglia. Le persone fisiche potranno usare il bonus per acquistare nuovi veicoli elettrici di categoria M1 con un prezzo pari o inferiore a 35.000 euro (IVA e optional esclusi).

L’incentivo è previsto anche per le piccole aziende (microimprese), ovvero con meno di 10 persone, un fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Potranno acquistare fino a due nuovi veicoli commerciali elettrici di categoria N1 o N2 con un prezzo massimo di 20.000 euro per veicolo (IVA esclusa), nel limite del 30% del prezzo di acquisto e nel rispetto della normativa “de minimis”.

Le richieste saranno gestite tramite una piattaforma informatica sviluppata da Sogei che consentirà la registrazione dei beneficiari, dei venditori aderenti all’iniziativa e la generazione dei bonus. Le persone fisiche e le microimprese dovranno allegare vari documenti, tra cui una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione che attesti la residenza o la sede legale in un’area urbana funzionale (città con oltre 50.000 abitanti e area di pendolarismo).

Il MASE pubblicherà l’elenco dei veicoli incentivabili. I venditori dovranno validare il bonus entro 30 giorni dalla generazione e comunque entro il 30 giugno 2026. Le modalità operative e la data di apertura della piattaforma saranno comunicate con un avviso sul sito del MASE.