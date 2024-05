Nuovi iPad Air con Apple M2 in preordine su Amazon

Il nuovo iPad Air debutta in due versioni: quella tradizionale da 11 pollici (a partire da 719 euro) e quella più grande inedita da 13 pollici (da 969 euro). Entrambi i modelli sono già in preordine su Amazon con la consegna garantita al day one della prossima settimana.

Il preordine su Amazon dei nuovi iPad Air (M2)

Sotto la scocca si nasconde il chip Apple M2, per garantire prestazioni evolute rispetto alla generazione precedente (fino a +50% in confronto a M1). Altri miglioramenti riguardano il posizionamento centrale della fotocamera frontale, il supporto alle reti 5G e ai network Wi-Fi 6E. Ci sono quattro colorazioni tra le quali scegliere, visibili nell’immagine qui sotto: Grigio siderale, Blu, Viola o Galassia. Per altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Ecco l’elenco di tutti i modelli del nuovo iPad Air disponibili da oggi per l’acquisto con la prenotazione al prezzo minimo garantito su Amazon.

iPad Air (M2) da 11 pollici

iPad Air (M2) da 13 pollici

I prezzi qui sopra sono riferiti alle versioni Wi-Fi. Chi vuole disporre della connettività mobile, con supporto ai network 5G di ultima generazione, può scegliere quella Wi-Fi+Cellular a partire da 889 euro. Come già scritto, Amazon garantisce la spedizione gratuita e la consegna al day one a tutti coloro che effettuano subito il preordine.

Ricordiamo infine che la nuova generazione di iPad Air è pienamente compatibile con il pennino rinnovato da Apple, il Pencil Pro in vendita a 149 euro, con caratteristiche evolute come il supporto al feedback aptico per un controllo migliore durante l’utilizzo.