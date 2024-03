È il giorno dei nuovi MacBook Air con Apple M3: eccoli su Amazon

Stavi aspettando i nuovi MacBook Air con Apple M3? Da oggi li trovi con disponibilità immediata su Amazon. La spedizione è gratuita e la consegna è prevista già entro domani. Effettua subito l’ordine del tuo nuovo portatile macOS, scegliendo tra la versione da 13 pollici e quella da 15 pollici.

Da oggi sono in vendita i nuovi MacBook Air con Apple M3

I passi in avanti più significativi si registrano sul fronte delle prestazioni, grazie a un comparto hardware evoluto. Non è l’unico vantaggio: il passaggio ai chip di ultima generazione si traduce anche in un risparmio energetico che può fare la differenza per chi lavora in mobilità. Se vuoi conoscere altri dettagli, dai un’occhiata alla descrizione completa.

MacBook Air con Apple M3 da 13 pollici

MacBook Air con Apple M3 da 15 pollici

Come scritto in apertura, si può contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon. Sarà eventualmente possibile effettuare il reso con rimborso completo entro 30 giorni dal ricevimento. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo all’e-commerce.