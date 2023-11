I nuovi MacBook Pro e iMac con Apple M3 su Amazon

Appena annunciati dalla mela morsicata, i nuovi MacBook Pro e iMac con chip Apple M3 sono ora disponibili per l’acquisto su Amazon. Venduti in preordine attraverso lo store ufficiale del marchio, saranno consegnati a partire dal 7 novembre. Diamo uno sguardo ai modelli nel catalogo.

Nuovi Mac con Apple M3: preordine su Amazon

Per quanto riguarda il portatile, è proposto nelle versioni da 14 e da 16 pollici, mentre l’all-in-one ha uno schermo da 24 pollici. Le tre varianti del chip M3 sono quella base, Pro e Max, in diverse configurazioni per quanto riguarda CPU e GPU. Ecco quelle acquistabili in questo momento.

MacBook Pro 14 con Apple M3

MacBook Pro 16 con Apple M3

M3 Pro, 36 GB, CPU 12-core, GPU 36-core, SSD 512 GB a 3.599 euro: Argento.

iMac 24 con Apple M3

M3, CPU 8-core, GPU 8-core, SSD 256 GB a 1.629 euro: Argento, Azzurro, Rosa, Verde;

M3, CPU 8-core, GPU 10-core, SSD 256 GB a 1.859 euro: Argento, Azzurro, Rosa, Verde;

M3, CPU 8-core, GPU 10-core, SSD 512 GB a 2.089 euro: Argento, Azzurro, Verde.

La disponibilità dei modelli qui elencati varia da un momento all’altro: verificare nelle pagine dei prodotti. Come anticipato in apertura, le consegne sono previste dal 7 novembre con spedizione gratuita.

