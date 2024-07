Nuovi Samsung Galaxy Buds3 Pro: SCONTO+OMAGGIO

Se stai cercando auricolari wireless top di gamma, questo è il tuo giorno fortunato: è già attivo lo sconto di Amazon sui nuovi Samsung Galaxy Buds3 Pro, appena annunciati durante l’evento Unpacked. Scegli la colorazione che preferisci tra Silver (visibile in queste immagini) e White.

Samsung Galaxy Buds3 Pro, auricolari wireless top di gamma

Tra i punti di forza vale la pena citare il design ergonomico con luce LED, il comparto audio che adatta il segnale sonoro alla forma dell’orecchio e al mondo in cui sono indossati grazie all’equalizzatore, i controlli touch, la cancellazione attiva del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale che blocca i disturbi e lascia passare i suoni importanti (come la sirena di un’ambulanza), la fedeltà Hi-Fi nella riproduzione dei contenuti, la batteria di lunga durata, e la certificazione IP57 per la resistenza all’acqua. Trovi tutti gli altri dettagli a proposito delle caratteristiche e delle funzionalità integrate nella pagina dedicata alla promozione.

I nuovi auricolari wireless Galaxy Buds3 Pro di Samsung sono già in sconto di 20 euro: per approfittarne devi solo applicare il codice promozionale TRADEIN20 che trovi nella scheda del prodotto. Dunque, al prezzo finale di 229 euro invece di 249 euro come da listino ufficiale. Inoltre, per te c’è il Clip Case in omaggio. Nella confezione sono inclusi tre set di alette per l’orecchio sinistro e per quello destro (nelle taglie S, M predefinita e L).

La prenotazione al prezzo minimo garantito ti assicura che, in caso di ulteriori sconti da qui al giorno del lancio, Amazon applicherà automaticamente l’ulteriore riduzione della spesa prima di addebitare il pagamento. Per saperne di più, visita l’e-commerce.