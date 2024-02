Ecco i nuovi set LEGO in preordine su Amazon: tanto Star Wars

Amazon ha finalmente messo in preordine al prezzo minimo garantito i nuovi set LEGO che saranno lanciati ufficialmente a inizio marzo. Vediamo quali sono, anticipando che c’è pane per i denti degli appassionati della saga Harry Potter e soprattutto per i fan di Star Wars.

Tutti i nuovi set LEGO in preordine su Amazon

L’iconica McLaren MP4/4 di Ayrton Senna renderà omaggio a una leggenda della Formula 1, con minifigure celebrativa inclusa.

Tra i personaggi non personaggi più amati di Harry Potter c’è sicuramente il Cappello Parlante, in arrivo nella versione a mattoncini.

Nuovo set della linea 3-in-1 per dare libero sfogo alla creatività: Volpe rossa, gufo o scoiattolo?

La carrellata dedicata a Star Wars si apre con un’edizione inedita del Millenium Falcon.

Rimanendo in tema Guerre Stellari, ecco la versione LEGO della nave Tantive IV al servizio della Casata Reale di Alderaan.

Ancora, c’è il mitico R2-D2 o C1-P8, il droide astromeccanico presente in tutti i capitoli della Saga degli Skywalker insieme a C-3PO.

Chiudiamo l’elenco con la rappresentazione dell’imbardo sulla Tantive IV che include le minifigure di con Darth Vader e degli stormtrooper.

Tutti i set sono in preordine al prezzo minimo garantito. Vale a dire che, in caso di sconti proposti da Amazon da qui all’uscita (fissata per l’1 marzo), saranno applicati in automatico prima del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.