Primo SOTTOCOSTO per il nuovissimo Apple Watch SE 2 su Amazon

Amazon ti sorprende sempre e in questo primo giorno della settimana ci ha già reso felici. Acquista Apple Watch SE 2a Generazione a soli 329 euro, invece di 349 euro. Si tratta del nuovissimo modello appena uscito da Casa Cupertino. Approfittane subito e non perdere questa opportunità.

Si tratta del primo calo di prezzo per questo dispositivo che ti farà girare la testa per il suo design e per le sue funzionalità. Pensa, con Amazon puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da soli 65,80 euro l’una. Attiva questo finanziamento direttamente al check out con Cofidis.

Ecco la nuova generazione di Apple Watch SE. I suoi sensori ancora più potenti garantiscono informazioni sulla tua salute e sul tuo benessere ancora più accurate. Inoltre, con le funzioni innovative sulla sicurezza potrai svolgere le tue attività serenamente e senza preoccupazioni.

Apple Watch SE 2: prezzo già in calo su Amazon

Il colosso dello shopping online ha voluto fare un regalo a tutti coloro che non vedono l’ora di acquistare Apple Watch SE 2. Adesso lo metti in carrello a soli 329 euro, invece di 349 euro. Si tratta del primo calo di prezzo per questo prodotto che trovi solo su Amazon.

Il suo processore dual-core è ancora più veloce e fornisce prestazioni ancora più scattanti. Mettiti al polso un vero e proprio concentrato di funzioni utilissime a un prezzo molto attraente. Rilevamento incidenti, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, livello di stress e sonno sono solo alcuni dei parametri che è in grado di monitorare.

Scegli il risparmio immediato con Amazon. Acquista Apple Watch SE 2 a soli 329 euro, invece di 349 euro. Puoi anche decidere di acquistarlo subito e pagarlo un po’ alla volta a tasso zero con Cofidis, direttamente al check out. Niente male vero? Però sbrigati, le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.