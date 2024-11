NUOVO Amazon Kindle, schermo che replica la carta e lettura digitale

Passa alla lettura digitale con il nuovissimo Amazon Kindle. Rispetto al passato ora è più leggero, compatto e ti offre uno schermo antiriflesso con un cambio di pagina che non si fa aspettare. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, se scegli questo come il tuo primo lettore ereader, non commetterai errori. Puoi acquistarlo a soli 94,90€ su Amazon approfittando dello sconto del 13% che è andato online grazie al Black Friday 2024. Cosa aspetti, aggiungilo al tuo carrello.

Nuovo Amazon Kindle: il lettore di libri digitali che ci voleva

La linea Kindle è una tra le più conosciute al mondo. Quando si parla di lettura in digitale, i lettori prodotti dall’e-commerce sono tra i migliori che potresti acquistare. Se tuttavia ti stai approcciando solo adesso a questo genere di dispositivi, il nuovo Amazon Kindle ossia il modello base, non può che far al caso tuo. Ovviamente potresti acquistare anche il modello Paperwhite (ora in offerta su Amazon) ma sappi che le differenze sono minime e se non sei interessato alla temperatura dello schermo, questa versione è più che sufficiente.

In particolar modo hai a disposizione un display da 6 pollici con tecnologia antiriflesso e che simula l’esperienza su carta. Se ti aspetti un display come quello dei tablet, sappi che non è per niente simile ma bensì è stato studiato appositamente per offrirti soltanto un’esperienza degna di nota e che non stanchi la vista anche dopo pagine e pagine lette.

Puoi regolare diversi aspetti come l’illuminazione, l’impaginatura, la grandezza del font, la tipologia di font, i margini, L’orientamento del testo e così via per personalizzare la tua esperienza secondo esigenze diverse.

Hai a disposizione ben 16 GB di spazio che sono praticamente infiniti. Dalla home page puoi accedere anche allo Store diretto di Amazon per poter acquistare tutti i libri a cui sei interessato. Nulla di più comodo e di più eccezionale di un prodotto con una batteria che dura praticamente settimane intere.

A soli 94,90€ su Amazon, il nuovo Amazon Kindle e il lettore di libri digitali da acquistare con un solo Click. Approfitta dello sconto del 13%, grazie a Black Friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.