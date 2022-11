Nuovo antivirus per il Black Friday: massima protezione in sconto del 60%

Il Black Friday è il momento giusto per attivare un nuovo antivirus in grado di garantire una protezione multi-piattaforma completa (e senza le limitazioni degli antivirus gratuiti) oltre che l’accesso ad una serie di servizi aggiuntivi per ottimizzare le prestazioni dei propri dispositivi e gestire in sicurezza le proprie password.

L’offerta giusta da attivare in occasione del Black Friday viene proposta da Panda Security, un riferimento assoluto del settore della sicurezza informatica. Per tutta la settimana del Black Friday, infatti, è possibile attivare Panda Dome Premium, la suite di sicurezza di Panda Security, con uno sconto del 60%.

La promozione consente di attivare il servizio a 59,49 euro invece di 110,99 euro per l’abbonamento annuale. Aggiungendo appena 12 euro è possibile portare la protezione su 3 dispositivi in contemporanea e con ulteriori 5 euro si potrà estendere ulteriormente l’efficacia della suite, attivandola su 5 diversi dispositivi in contemporanea.

Panda Dome Premium: 60% di sconto per il Black Friday scegliendo oggi la suite antivirus

Puntare su Panda Dome Premium è la scelta giusta per accedere ad un antivirus completo per il Black Friday grazie allo sconto di 60% rispetto al prezzo praticato per l’abbonamento annuale e con la possibilità di incrementare, con costi ridottissimi, l’efficacia della protezione attivando la suite su più dispositivi.

Con Panda Dome Premium è possibile accedere a:

una protezione antivirus in tempo reale con scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni

con scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni sistema di protezione Wi-Fi

protezione costante da ransomware e attacchi informatici

tool CleanUp per ottimizzare il PC

per ottimizzare il PC tool di gestione degli aggiornamenti del software

assistenza tecnica 24/7

utilizzo di una VPN premium per la navigazione protetta

premium per la navigazione protetta Password Manager per la gestione sicura delle proprie password

L’efficacia di Panda Dome Premium è garantita dai risultati del Real World Protection Test in cui la suite ha registrato il 100% di successo, staccando le soluzioni concorrenti.

Grazie all’offerta del Black Friday, quindi, è possibile attivare Panda Dome Premium al prezzo scontato di 59,59 euro invece di 110,99 euro con uno sconto del 60% sul prezzo e con la possibilità di estendere la protezione a 3 dispositivi aggiungendo 12 euro e di portarla a 5 dispositivi con ulteriori 5 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.