Nuovo antivirus per Natale: sicurezza e risparmio con le offerte di Avira

Il periodo di Natale è il momento giusto per puntare sulla sicurezza informatica andando a scegliere un nuovo antivirus per PC. A disposizione degli utenti ci sono diverse soluzioni complete su cui puntare. In questo momento, però, è l'offerta proposta da Avira sui suoi pacchetti di antivirus per PC Windows a rubare la scena. Grazie ad uno sconto del 40% è possibile ottenere un risparmio notevole, minimizzando la spesa per il nuovo antivirus. Con l'offerta di Natale, infatti, i pacchetti di Avira partono da 20,95 euro per un anno, pari a meno di 1,80 euro al mese, garantendo una protezione completa per il proprio PC.

Nuovo antivirus per PC: con le offerte di Natale di Avira si risparmia, senza compromessi sulla sicurezza

La gamma di offerte di Avira è molto articolata. La prima opzione è Avira Antivirus Pro, in promozione a 20,95 euro invece di 34,95 euro, con uno sconto del 40%. Si tratta dell’antivirus per PC che include il blocco delle minacce in tempo reale, il tool per la riparazione dei file e la protezione durante la navigazione, gli acquisti e le operazioni bancarie. Da notare, inoltre, che è possibile alzare il livello della protezione con Avira Internet Security, disponibile a 26,95 euro invece di 44,95 euro.

Questa soluzione aggiunge anche il password manager, con la generazione e l’archiviazione automatica e sicura delle password, ed il tool per l’aggiornamento automatico dei driver del PC e per la risoluzione dei problemi software. Un ulteriore step in avanti viene garantito da Avira Prime, dal costo di 59,95 euro invece di 99,95 euro. Il terzo pacchetto aggiunge il tool di pulizia del PC, l’accesso alla VPN per anonimizzare la connessione, e le app premium per dispositivi mobili.

Tutte le offerte di Avira sono disponibili per un tempo limitato.

