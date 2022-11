Nuovo Apple Watch SE a 289€: grazie Cyber Monday Amazon!

Prezzo bomba per il nuovissimo Apple Watch SE che oggi su Amazon acquisti a soli 289 euro, invece di 309 euro. Questa offerta è disponibile grazie al Cyber Monday, l’ultimo colpo di coda della Settimana del Black Friday di questo colosso dello shopping online. Puoi anche decidere di pagare questo ordine in 5 comode rate mensili a tasso zero da soli 57,80 euro l’una.

Apple Watch SE a un prezzo pazzesco con il Cyber Monday

Amazon ha confezionato una promozione esagerata in occasione del Cyber Monday. Per non perdere l’allenamento al risparmio acquisti il nuovo Apple Watch SE 2 a soli 289 euro, invece di 309 euro. Non solo fai l’affare del giorno, ma ottieni un Apple Watch “economico” che non ha nulla da invidiare agli altri. Salvi denaro e ti assicuri il massimo una volta indossato al polso.

Monitora costantemente il tuo stato di salute grazie ai suoi sensori. Inoltre, è in grado di rilevare incidenti inviando una notifica ai tuoi contatti di emergenza. Saprai sempre come sta il tuo cuore grazie al pratico cardiofrequenzimetro da polso incluso nei suoi sensori. È impermeabile all’acqua così lo puoi portare con te al mare o in piscina. Acquistalo a soli 289 euro.

