Nuovo digitale terrestre, decoder SMART: 19€ e la TV vola

No che non devi cambiare tutta la TV in occasione dell'arrivo del nuovo digitale terrestre. Per adeguarti al nuovo standard DVB T2 basta un buon decoder, che puoi anche pagare poco, se sai come sceglierlo. La soluzione che ti racconto oggi l'ho scovata su Amazon e, con meno di 20€, ti consente di accedere a un sistema innanzitutto completo, che però nasconde anche un cuore smart.

Proprio perché il prezzo è decisamente basso, sono conscia che la promozione durerà pochissimo. Per accaparrartelo, spunta il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: basta poco per un ottimo decoder smart

Ho scelto questo modello assolutamente non a caso. Per me, le specifiche fondamentali perché si possa considerare un prodotto come questo completo sono almeno un paio. La prima è fondamentale e devi assolutamente tenerla sempre a mente: non comprare alcun decoder che – pur riportando la dicitura DVB T2 – non specifichi anche che è pienamente compatibile con la decodifica “H.265” (HEVC Main 10). Senza questa specifica, il prodotto potrebbe funzionare adesso, ma da luglio del prossimo anno – quando la transizione al nuovo digitale sarà completa – diventerà un grazioso fermacarte.

Oltre a questo, un buon prodotto supporta anche l'audio Dolby Digital (codec ac3), che ti permetterà di avere accesso all'audio di tutti i canali in alta definizione. Se questa caratteristica manca, il rischio che alcune trasmissioni siano “mute” è concreto: perché scegliere un prodotto a metà, già che devi comprarne uno nuovo?

Ecco perché ho scelto questo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2: è ben specificato che l'una e l'altra caratteristica sono supportate.

Tutto qui? No, certo, ti ho anticipato che il dispositivo ha un cuore smart e ce l'ha, in effetti. Puoi connetterlo a Internet attraverso la porta ethernet presente sul posteriore e – pensa un po' – avrai accesso a YouTube e anche all'IPTV, se sei solito usarla. Non sono molti i prodotti di questa categoria a offrire questa possibilità.

Già tutte questa caratteristiche potrebbero bastare per farti pensare che 19,99€ sia un prezzo offerta irrisorio per un device di questo calibro. Io però ho ancora un'altra chicca da raccontarti. Infatti, c'è una porta USB laterale, un po' nascosta, che trasforma il decoder in un vero e proprio centro multimediale.

Basterà inserire una memoria esterna e, non solo potrai registrare i programmi (per rivederli, se magari non sei a casa), ma potrai anche riprodurre foto, video e musica che già hai sullo storage che hai collegato. Sorprendente, lo so!

C'è solo una cosa che rimane da fare, a questo punto: spunta il coupon in pagina e porta a casa questo gioiellino, che porterà a nuova vita la tua TV, a meno di 20€!

Ricorda: spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attento perché i coupon attivabili sono pochissimi.