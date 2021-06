Nuovo digitale terrestre DVB T2: 26€ e risolvi il problema

Non spaventarti: per accedere in serenità al nuovo digitale terrestre DVB T2 non devi cambiare la TV necessariamente, spendendo chissà quanto. Puoi risolvere con un ottimo decoder, che abbia tutto quello che serve. Un modello esattamente come questo, che ho scovato in sconto su Amazon a 26€ circa con spedizioni rapide e gratis. Attenzione però: le scorte, dato il prezzo, si esauriscono molto rapidamente.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: basta poco per risolvere

Perché ho scelto questo? Banalmente perché è diverso tempo che studio le caratteristiche ideali di un decoder che compri ora e ti dura per anni. Infatti, in commercio ci sono dei modelli che smetteranno di funzionare quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo, ovvero verso luglio 2022. Certamente, niente che possa interessarci: chi vuole sprecare denaro!

Questo gioiellino di Leelbox è invece un prodotto super completo. Infatti, è dotato del supporto alle decodifica H.265 (ovvero HEVC Main 10) e anche dell'audio Dolby Digital: specifiche fondamentali per godere a pieno di tutti i canali in alta definizione.

Inoltre, c'è una presa USB frontale che lo trasforma in un vero e proprio media center: puoi riprodurre i contenuti che hai su una chiavetta USB oppure su un hard disk esterno, ma non solo! Infatti, hai anche la possibilità di registrare i tuoi programmi preferiti. Addirittura, alla stessa porta USB puoi anche collegare una chiavetta WiFi e connettere il tuo decoder a Internet!

A renderlo super competo è anche un'altra chicca: oltre a poterlo collegare alla TV attraverso l'uscita HDMI, puoi anche sfruttare quella SCART per portare a nuova vita le vecchissime TV. Una genialata, soprattutto per gli amanti del vintage!

Insomma, come vedi, basta veramente poco per sfruttare a pieno il nuovo digitale terrestre DVB T2: appena 26,99€ direttamente su Amazon. Spunta il coupon in pagina, metti il decoder nel carrello e completa l'ordine: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.