Nuovo Echo Dot 5: da OGGI disponibile su Amazon con spedizione veloce

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso. Acquista Echo Dot 5 a soli 59,99 euro. Da oggi, infatti, è disponibile su Amazon con spedizione veloce e la garanzia clienti che contraddistingue questo colosso dello shopping online. Non perdere tempo e approfittane subito.

Dopo i preordini, ora non devi più attendere. Il nuovo altoparlante intelligente con Alexa integrata è pronto per raggiungere la tua casa. Rendendo la tua vita smart, migliorerà in assoluto l’interazione con i tuoi impegni, le informazioni che cerchi e gli elettrodomestici.

Pur mantenendo il suo iconico design, il nuovo Echo Dot 5 è migliorato sotto molti aspetti. Prima di tutto l’audio. Goditi un’esperienza del suono davvero migliorata rispetto a prima. Le voci sono più nitide, i bassi più profondi e il suono è più ricco di dettagli. Insomma, lasciati avvolgere dalla musica.

Echo Dot 5: rinnova la tua comodità con questo altoparlante intelligente

Su Amazon da oggi sono disponibili i nuovi Echo Dot 5. Approfittane subito e acquistali a soli 59,99 euro. La spedizione è gratuita e puoi anche decidere di pagare in 5 rate mensili da 12 euro l’una. Un’ottima soluzione per averne subito uno e pagarlo un po’ alla volta.

Vivi la tua casa in totale comodità. Con Alexa potrai gestire, attraverso semplici comandi vocali, lampadine, interruttori intelligenti, serrature, termostati, ventilatori e WiFi. Ti basterà utilizzare la tua voce per dire: “Alexa, accendi la luce in soggiorno“.

Adesso potrai gestire il tuo nuovo dispositivo anche con un semplice tocco per mettere in pausa un brano o terminare una chiamata. Impostandolo come sveglia, potrai posporla di qualche minuto semplicemente toccandolo con le dita.

Acquista SUBITO il nuovo Echo Dot 5 a soli 59,99 euro. Grazie ad Amazon la spedizione è gratuita e velocissima. Inoltre, scegliendo Cofidis al momento del check out, puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da 12 euro l’una.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.