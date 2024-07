Nuovo Echo Spot con Alexa a -40€ (AFFARE in esclusiva Prime)

Sono stati sufficienti un paio di giorni dall’annuncio e il nuovo Echo Spot è già diventato il dispositivo Amazon più venduto. È merito anche della promozione che permette (in esclusiva agli abbonati Prime) di ottenere uno sconto di ben 40 euro rispetto al prezzo di listino. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche più importanti.

Successo immediato per il nuovo Echo Spot

È la sveglia intelligente con Alexa di ultima generazione, dotata sia di un display a colori con illuminazione graduale per un risveglio ottimale che di un altoparlante direzionale. È progettato per il comodino della camera da letto e permette di impostare allarmi, di consultare il meteo e di ascoltare la musica i podcast e i notiziari in streaming. Non manca ovviamente l’integrazione con la smart home, per interagire con impianti di illuminazione, termostati ed elettrodomestici attraverso semplici comandi vocali. Il rispetto della privacy è garantito dal pulsante per la disattivazione dei microfoni. Tutti gli altri dettagli a proposto di specifiche tecniche e funzionalità sono riportati nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Bianco e Blu, mettilo nel carrello e acquistalo al prezzo di soli 54,99 euro, invece di 94,99 euro come da listino ufficiale. Lo sconto di 40 euro (-42%) è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali. Grazie alla spedizione gratuita, entro domani arriverà direttamente a casa tua.

Se non hai un sottoscrizione Prime attivo, puoi iniziare i 30 giorni di prova gratuita e approfittare di questa offerta esclusiva, ma non solo. La prossima settimana, potrai così partecipare al Prime Day l’evento esclusivo organizzato da Amazon e riservato ai suoi clienti abbonati.