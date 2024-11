NUOVO Echo Spot per un comodino che diventa smart, sconto Black Friday

Metti sul comodino Amazon Alexa in un formato totalmente nuovo che ti offre una sveglia digitale innovativa e tutte le funzioni più famose dell’assistente intelligente. Con Echo Spot modello 2024 Non puoi sbagliare, bello e dalle dimensioni compatte sa alla grande In qualsiasi spazio della casa. Puoi acquistarlo soli 54€ su Amazon con uno sconto del 43% offerto dal Black Friday 2024.

Echo Spot, il comodino diventa Smart

Il nuovo formato di Echo disponibile su Amazon ti permette di ottenere tutti i vantaggi di Amazon Alexa direttamente sul comodino. In realtà puoi posizionarlo ovunque in casa quindi non ti porre delle limitazioni sotto questo punto di vista. Tuttavia le dimensioni ristrette lo rendono adatto a diventare una vera e propria sveglia intelligente a tua disposizione.

Con un taglio obliquo che ricorda quello del Pop, Echo Spot ha una cassa integrata di ultima qualità con un suono potente e intenso per poter ascoltare anche tutti i brani che più ami alla perfezione.

Novità assoluta di questo modello è il display integrato che ti mostra sempre l’orario, ma anche informazioni come meteo, brani in riproduzione, sveglie, stati dei prodotti connessi come lampadine e così via.

Le funzioni rimangono invariate in quanto puoi chiedere ad Alexa tutto quello che ti interessa come informazioni, riproduzione di contenuti multimediali, gestire i dispositivi connessi. Rimani anche in contatto con i tuoi amici e familiari potendo effettuare telefonate e chiamate con chi già dispone di un dispositivo Amazon a casa.

A soli 54€ su Amazon, Echo Spot è la sveglia digitale di cui non fare a meno. È persino un ottimo regalo di Natale per una persona speciale. Approfitta dello sconto del 43% regalato da Black Friday 2024.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Amazon Prime attivo sul tuo account Google.