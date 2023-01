Nuovo Fire TV Cube: il prezzo CROLLA al minimo storico su Amazon

Voglia di Fire TV Cube? Arriva al momento giusto perché Amazon ha tagliato il prezzo sul nuovo modello che scende al suo minimo storico assoluto: acquistandolo adesso puoi averlo solo a 129,99 euro invece di 159,99 euro. E lo ricevi a casa subito scoprendo subito le sue incredibili funzioni.

Nuovo Fire TV Cube: il lettore multimediale interattivo con controllo vocale tramite Alexa

Con Fire TV Cube puoi contare sul lettore multimediale per lo streaming più veloce di sempre: puoi controllarlo a mani libera con Alexa grazie al microfono e agli altoparlanti integrati. In questo modo, potrai usare la tua voce per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili anche se ti trovi in un’altra parte della stanza.

Collegando i dispositivi compatibili, come console di gioco, webcam e altri ancora, hai modo di avere l’intrattenimento sempre a portata di mano. Con il supporto alla risoluzione 4K, alle tecnologie Dolby Vision, HDR e all’audio Dolby Atmos puoi contare su un’esperienza di intrattenimento davvero senza pari.

All’interno della confezione troverai anche un telecomando vocale Alexa per controllare i dispositivi anche alla vecchia maniera: il lettore ti permette del resto di accedere alle applicazioni più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+, Spoty e molte altre ancora.

Fire TV Cube è l’espressione massima dell’esperienza multimediale offerta da Amazon. Lo colleghi alla porta HDMI della tua TV e alla rete internet di casa per iniziare subito a utilizzarlo. Può essere tuo al prezzo più basso di sempre: solo 129,99 euro invece di 159,99, ma puoi anche pagarlo in 5 comode rate. La scelta è tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.