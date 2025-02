Nuovo Fire TV Stick 4K: IMPERDIBILE con lo sconto del 43%

È in corso la promozione di Amazon che taglia il prezzo del nuovo Fire TV Stick 4K. Si tratta dell’ultima generazione per il dispositivo che trasforma ogni televisore o monitor in una Smart TV multifunzione, pronta per lo streaming e non solo. Grazie allo sconto del 43% rispetto al listino ufficiale puoi risparmiare quasi la metà. È la scelta giusta che ti accompagnerà durante la visione di film, serie, show ed eventi sportivi.

Super sconto di Amazon sul nuovo Fire TV Stick 4K

È pronto per i contenuti presenti nei cataloghi delle piattaforme più conosciute e utilizzate come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, RaiPlay, NOW, YouTube, DAZN e molte altre ancora, con pieno supporto alla risoluzione Ultra HD, alla tecnologia Dolby Vision e alla modalità HDR10+, per un’esperienza da top di gamma. Sul fronte audio si registra invece la presenza di Dolby Atmos. Insomma, c’è davvero tutto. Integra inoltre il modulo per la connettività Wi-Fi 6 così da migliorare la velocità di trasmissione dei dati. Scopri di più nella descrizione completa.

Grazie allo sconto del 43% puoi acquistare il nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon al prezzo finale di soli 39,99 euro, invece di 69,99 euro come da listino, dunque con un risparmio di 30 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta. Se lo ordini adesso, entro domani arriverà a casa tua con la consegna gratuita.

Nella confezione sono inclusi il telecomando vocale con microfono per interagire con Alexa, le 2 batterie AA da inserire, l’alimentatore di corrente, il cavo per l’alimentazione e la prolunga HDMI utile per l’installazione con i televisori montati a parete.