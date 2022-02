Nuovo iMac (Apple M1) oggi con 220 euro di sconto

È il computer all-in-one per eccellenza, promosso a pieni voti dalle recensioni degli utenti e della stampa specializzata: il nuovo iMac spinto dal potente chip Apple M1 di Cupertino, è oggi protagonista di uno sconto da ben 220 euro su Amazon. L'occasione perfetta per allestire una nuova postazione desktop, in casa o in ufficio.

Grande occasione Amazon: nuovo iMac (Azzurro) in forte sconto

Tra le specifiche tecniche spiccano CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core per le applicazioni di intelligenza artificiale. Il monitor da 24 pollici ha risoluzione pari a 4480×2520 pixel. La connettività è garantita dalle tante porte e dai moduli presenti: USB 4 con Thunderbolt, WiFi 6, Bluetooth e così via. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, non mancano nemmeno la videocamera FaceTime HD 1080p per riunioni, videochiamate e lezioni online. Forniti in dotazione la Magic Keyboard con Touch ID e il Magic Mouse. Il sistema operativo è ovviamente macOS con pieno supporto alla ricezione di tutti gli aggiornamenti rilasciati.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il nuovo iMac con Apple M1 nell'elegante colorazione Azzurro al prezzo finale di 1.499 euro invece di 1.719 euro come da listino. Con disponibilità immediata e spedizione gratuita,